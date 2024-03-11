Врач Евлашева рекомендовала начинять блины фруктами

Фото: istockphoto.com/Mehriban Aliyeva
Врач-гастроэнтеролог Ольга Евлашева заявила, что наиболее полезными начинками к блинам могут стать фрукты.
Также для начинки к масленичному блюду подойдёт ореховая паста без добавления сахара.
Также весьма полезными для здоровья могут стать мясо курицы, индейки, а также рыба, овощи, грибы, сыр.
Кроме этого, россиянам подсказали, что можно делать и чего нельзя во второй день празднования Масленицы. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день принято убираться и работать, а также печь блины и готовить. А вот делать операции, если это только не экстренные случаи, а также ходить к стоматологу без особых показаний во второй день Масленицы не принято.
Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова напомнила о важности соблюдения меры в потреблении блинов в период Масленицы.
Читайте также:
Масленица 2024: Как поздравить близких и что им подарить
Масленица в Подмосковье пройдет с 11 по 17 марта
Диетолог Соломатина перечислила тех, кому противопоказаны блины
«Регулярное употребление орехов помогает контролировать артериальное давление, снижать уровень «плохого» холестерина и уменьшать риск сердечно-сосудистых патологий. Если хочется сделать блины более сытными, для начинки можно выбрать творог в сочетании с фруктами или сухофруктами», — пояснила в беседе с RT Евлашева.
Кроме этого, россиянам подсказали, что можно делать и чего нельзя во второй день празднования Масленицы. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день принято убираться и работать, а также печь блины и готовить. А вот делать операции, если это только не экстренные случаи, а также ходить к стоматологу без особых показаний во второй день Масленицы не принято.
Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова напомнила о важности соблюдения меры в потреблении блинов в период Масленицы.
Читайте также:
Масленица 2024: Как поздравить близких и что им подарить
Масленица в Подмосковье пройдет с 11 по 17 марта
Диетолог Соломатина перечислила тех, кому противопоказаны блины
Мелисса Тимофеева