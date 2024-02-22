Врач Городецкая рассказала, как позаботиться о репродуктивном здоровье мальчика

Фото: пресс-служба Минздрава МО
«Первый профилактический осмотр проводится через месяц после рождения ребёнка. Консультация детского хирурга обязательна. Даже в таком раннем возрасте у мальчика уже могут быть видны проблемы», – рассказала ГородецкаяЕсли врач обнаруживает анатомические нарушения, решается вопрос о дальнейшем наблюдении или лечении. В основном это касается такой патологии, как неопущение яичка. Она требует оперативного вмешательства в раннем возрасте.
«Консультация специалиста необходима, если при рождении мальчика одно или оба яичка отсутствуют, есть другие образования и выпячивания в области мошонки, головка полового члена не выводится или открывается не полностью у ребёнка старше 11 лет из-за спаек крайней плоти, а также если до 13,5 лет не появились первые признаки полового созревания», – перечислила врач.По её словам, другие поводы обратиться за консультацией – неправильное расположение отверстия мочеиспускательного канала, нарушение мочеиспускания из-за его сужения или при гипертрофированной крайней плоти, когда нарушен свободный отток мочи.
Как напомнила Городецкая, многие заболевания половой сферы у мальчиков протекают скрытно, и обнаружить их может только специалист.
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