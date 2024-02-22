Подмосковный нарколог Холдин предположил способность электронных сигарет вызывать рак

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«Курение – одна из главных причин рака лёгких. Причем электронные сигареты, как и обычные, наносят вред организму. Поскольку электронные устройства недостаточно изучены, мы не знаем, какие последствия они могут принести при длительном использовании. Диспансеризация помогает обнаружить изменения в организме на самых ранних стадиях и вовремя принять меры», – сказал Холдин.По его словам, если побороть вредную привычку самостоятельно не получается, можно обратиться в филиал Московского областного клинического наркологического диспансера по месту жительства.
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