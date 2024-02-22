В Жуковском врачи спасли пациента с разорвавшейся аортой

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60-летний мужчина поступил в Жуковскую больницу с жалобами на резкую боль в животе, исследование показало, что у пациент находится в смертельной опасности, так как у него разорвалась аневризма брюшной аорты и идёт сильнейшее кровотечение. Пациента спасла экстренная операция, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Первой задачей в ходе операции была остановка кровотечения. Затем разорванную брюшную аорту и подвздошные артерии были заменены протезами — синтетическими кровеносными сосудами. Благодаря этому удалось восстановить нормальный кровоток и предотвратить дальнейший разрыв аорты», — рассказал завотделением сосудистой хирургии Жуковской больницы Владимир Никольский.Он добавил, что кровопотеря у пациента составила два с половиной литра, а операция длилась почти пять часов.
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