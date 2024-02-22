Диетолог Дианова заявила о связи тяги к сладкому и эмоций

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«Как правило, так проще всего восполнить эмоции – получить их с едой. Поэтому тяга обусловлена зависимостью от получения простого и лёгкого дофамина, неумением получать его из других источников. Здесь нужно работать с психологами, разрывать эту зависимость и искать дофамин в других местах», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.
Однако следует помнить, что у тяги к сладкому есть и другие причины, такие, как, например, стресс, недостаток сна и так далее, указывает врач.
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