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Диетолог Дианова заявила о связи тяги к сладкому и эмоций

22 февраля 2024, 20:37
Фото: istockphoto.com/Phoenixns

Фото: istockphoto.com/Phoenixns

Гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявила, что тяга к сладкому может говорить о недостатке позитивных эмоций.
«Как правило, так проще всего восполнить эмоции – получить их с едой. Поэтому тяга обусловлена зависимостью от получения простого и лёгкого дофамина, неумением получать его из других источников. Здесь нужно работать с психологами, разрывать эту зависимость и искать дофамин в других местах», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

Однако следует помнить, что у тяги к сладкому есть и другие причины, такие, как, например, стресс, недостаток сна и так далее, указывает врач.


Ранее Нурия Дианова заявляла, что людям с проблемами с ЖКТ не подойдёт методика интервального голодания для снижения веса.

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#стресс
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Дерматолог Суворова рассказала о вреде ненатуральных тканей для кожи
22 февраля 2024, 18:16

Фото: istockphoto.com/Kostikova

Дерматолог Марина Суворова заявила, что ненатуральные ткани одежды и пастельного белья могут быть вредны для кожи.
«Так, нейлон, используемый в нижнем белье, иногда вызывает накопление статического электричества. Это может привести к ощущению зуда. Но при всём этом ткань абсолютно гигиенична, и в ней не размножаются бактерии», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Суворова.

Высокий процент полиэстера в ткани, добавила Суворова, также может привести к жесткости и неприятным ощущениям.

Ранее невролог Марина Гаджиева назвала мифом информацию о том, что все болезни происходят от нервов.

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#врач
#болезни
#здоровье
#одежда
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Врач Гаджиева опровергла миф об источнике всех болезней
22 февраля 2024, 17:49

Невролог Марина Гаджиева назвала мифом информацию о том, что все болезни происходят от нервов.
«Есть множество различных патогенетических и биохимических механизмов развития болезни. Это различные аутоиммунные процессы, когда происходит саморазрушение организма, это генетические заболевания и многие другие. Просто в большинстве случаев стресс может осложнять ситуацию и ускорить процессы течения болезни», — пояснила в беседе с Газета.ру Гаджиева.

Она добавила, что, поскольку стресс является неотъемлемой частью жизни, его не следует подавлять, а лучше научится с ним справляться.

Ранее реабилитолог-невролог Александр Комаров заявил, что заболевание певицы Селин Дион вылечить невозможно, поскольку оно связано с центральной нервной системой.

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#инсульт
#болезни
#заболевания
#стресс
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Стало известно, как будут работать медорганизации Подмосковья в февральские праздники
22 февраля 2024, 17:05

Фото: Фотобанк МО/Сергей Гордеев

В период с 23 по 25 февраля график работы некоторых медицинских организаций Московской области изменится в связи с Днём защитника Отечества, при этом некоторые службы здравоохранения будут доступны круглосуточно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Медицинская помощь может потребоваться в любой день, поэтому стационары и скорая помощь продолжат работу в круглосуточном режиме», — отметила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.

Она добавила, что каждый день с 23 по 25 февраля приём будет вестись и в кабинетах неотложной помощи в поликлиниках. В указанный период они будут работать с 8 утра до 16:00.

В остальном в поликлиниках для взрослых и детей, амбулаториях, женских консультациях и стоматологических поликлиниках Московской области 23 и 25 февраля будут выходными днями, а 24 февраля работа будет организована по расписанию субботы.

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В Жуковском врачи спасли пациента с разорвавшейся аортой

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#график
#поликлиника
#медицина
#расписание
#светлана стригункова
#московская область
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В Жуковском врачи спасли пациента с разорвавшейся аортой
22 февраля 2024, 13:55

Фото: Фотобанк МО/Александр Манзюк

60-летний мужчина поступил в Жуковскую больницу с жалобами на резкую боль в животе, исследование показало, что у пациент находится в смертельной опасности, так как у него разорвалась аневризма брюшной аорты и идёт сильнейшее кровотечение. Пациента спасла экстренная операция, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Первой задачей в ходе операции была остановка кровотечения. Затем разорванную брюшную аорту и подвздошные артерии были заменены протезами — синтетическими кровеносными сосудами. Благодаря этому удалось восстановить нормальный кровоток и предотвратить дальнейший разрыв аорты», — рассказал завотделением сосудистой хирургии Жуковской больницы Владимир Никольский.
Он добавил, что кровопотеря у пациента составила два с половиной литра, а операция длилась почти пять часов.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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#жуковский
#хирург
#врачи
#медицина
#здравоохранение
#операция
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Углублённую диспансеризацию за год прошли около 500 тысяч жителей Подмосковья
22 февраля 2024, 13:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 490 тысяч жителей Московской области прошли в 2023 году углублённую диспансеризацию, направленную на выявление патологий, вызванных коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Углублённая диспансеризация помогает выявить спровоцированные коронавирусом эндокринные заболевания, патологии сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и другие. В прошлом году такую диспансеризацию прошли более 490 тыс. жителей региона и ещё 80 тысяч – с начала этого года», — сказала первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Углублённая диспансеризация проводится в два этапа. На первом пациенту делают рентген грудной клетки, общий и биохимический анализ крови, измеряют насыщенность крови кислородом и ряд других исследований. В случае необходимости пациента направляют на второй этап диспансеризации, который включает в себя кардиограмму, компьютерную томографию лёгких и дуплексное сканирование вен на ногах.

Пройти углублённую диспансеризацию жители Московской области могут в своей поликлинике. Записаться можно на месте, а также по телефону 122 или через региональный портал «Здоровье».

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#диспансеризация
#covid-19
#московская область
#медицина
#здравоохранение
#светлана стригункова
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Врач назвал напитки, которые помогут отказаться от кофе
Гастроэнтеролог Белоусов: зеленый чай поможет отказаться от кофе
22 февраля 2024, 12:10

Фото: istock / karandaev

Зеленый и травяные чаи, какао, а также декофеинизированный кофе или чай могут заменить обычный кофе тем, кто хочет перестать пить или ограничить употребление напитка. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с РИАМО.
Он пояснил, что данные альтернативы помогут взбодриться и окажут положительный эффект на настроении человека.

«Для большинства людей без видимых противопоказаний кофеин не представляет опасности для здоровья. Употребление кофе может вызвать бессонницу у некоторых людей, особенно если употреблять его поздно вечером. Кофеин может оказывать стимулирующее воздействие на центральную нервную систему, что затрудняет засыпание», — отметил гастроэнтеролог.
Белоусов отметил, что в больших количествах кофеин провоцирует нервозность, учащает сердцебиение и может вызывать тремор, расстройства желудка.

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#врач
#данные
#кофе
#чай
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Врачи в Раменском удалили у пациента опухоль мозга размером с грецкий орех
22 февраля 2024, 10:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

52-летний мужчина поступил в Раменскую больницу с жалобами на жужжание и звон в правом ухе, причиной этого оказалась трёхсантиметровая опухоль мозга. Врачам удалось удалить новообразование, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Обследование показало, что опухоль находится между двумя верхними позвонками и врастает в череп. Сложность с удалением заключалась в том, что если во время операции задеть нервные окончание, сердце пациента может остановиться.

«Из-за сложности доступа мужчину пришлось оперировать в положении сидя. Для доступа к опухоли мы частично удалили дужки и остистые отростки двух шейных позвонков, а также часть затылочной кости и вскрыли твердую мозговую оболочку. А затем удалили серое плотное новообразование размером три сантиметра», — сообщил заведующий нейрохирургическим отделением больницы Сергей Леонов.
Сейчас прооперированный мужчина чествует себя хорошо, скоро его планируют выписать на амбулаторное лечение.

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#раменский городской округ
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#врачи
#операция
#опухоль
#медицина
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В Подмосковье до конца года заработает ещё 16 цифровых флюорографов
21 февраля 2024, 18:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

16 кабинетов флюорографии, оборудованных современными цифровыми диагностическими приборами, планируют открыть в Московской области до конца 2024 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Отечественные цифровые флюорографы устанавливаются в больницах взамен старого аналогового оборудования. Всего до конца года планируется открытие 16 кабинетов флюорографии. Цифровая медицинская техника позволяет получить это максимально чёткое изображение при минимальной лучевой нагрузке», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Стригункова также рассказала, что цифровые флюорографы уже поступили в Коломенскую больницу и стационар в рабочем посёлке Михнево городского округа Ступино. В Коломне новый флюорограф уже работает, а в михневском стационаре начнёт работать после завершения капитального ремонта здания. Всего на закупку двух аппаратов и ремонт кабинетов под них было направлено свыше 24 млн рублей.

Медицинская техника закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#медицинское оборудование
#здравоохранение
#медицина
#светлана стригункова
#московская область
#подмосковье
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Хирург Умнов заявил об опасности вина
21 февраля 2024, 17:42

Фото: istockphoto.com/Giovanni Magdalinos

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил о том, что вино медленно, но разрушительно влияет на печень и сердечно-сосудистую систему человека.
«Каждый глоток вина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, мерцательной аритмии, инсульта и цирроза печени. Из-за более низкого содержания этилового спирта вино можно назвать «ласковым и неторопливым убийцей», — отметил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Он отметил, что пи злоупотреблении напитком могут возникнуть нарушения пищеварения, скачки артериального давления и сердечного ритма, проблемы со сном, мышечные спазмы и судороги. Также у человека могут быть выявлены провалы в памяти и излишняя агрессия.

Ранее главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что систематический приём даже небольших доз алкоголя может привести к развитию онкологических заболеваний.

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#вино
#нарколог
#врач
#здоровье
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