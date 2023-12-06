Врач Иванов озвучил срок инкубационного периода у микоплазменной пневмонии

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Врач Роман Иванов заявил, что срок инкубационного периода у микоплазменной пневмонии составляет обычно две недели, однако может растянуться на месяц.
«В целом у атипичных пневмоний отмечается более лёгкое течение с менее выраженной симптоматикой. Кроме того, при микоплазменной пневмонии на коже может появиться сыпь. В клинической картине могут преобладать жалобы на расстройство пищеварения, ноющие боли в мышцах, головную боль и нарушение сна», — добавил в беседе с RT Иванов.
По его словам, осложнения после болезни могут возникнуть у людей, имеющих хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, артериальную гипертензию, вирусные гепатиты, бронхит, иммунодефицитное состояние. При этом, при своевременном обращении к врачу в большинстве случаев серьёзных негативных последствий заболевания нет.
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