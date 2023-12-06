Врач Тимаков: Уязвимые перед микоплазменной инфекцией – курильщики и беременные

Фото: istockphoto.com/Andrey Zhuravlev
Врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков заявил, что наиболее уязвимыми перед микоплазменной инфекцией являются курильщики, беременные женщины, а также люди со сниженным иммунитетом или гормональными сбоями, пожилые.
«Если выявлен случай микоплазменной инфекции в коллективе или подозрение на неё, то коллектив нужно сажать на карантин и проводить дополнительные исследования. При подозрении на длительный кашель, на частые заболевания, на изменения со стороны респираторного тракта можно сдать мазки на микоплазменную инфекцию для того, чтобы её пролечить», — добавил в беседе с RT Тимаков.
Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказывал, что микоплазменная инфекция – типичная история для России. В беседе с «Радио 1» он отмечал, что всплеска заболеваний нет, а ажиотаж вокруг заболевания подогрет средствами массовой информации.
Читайте также:
Иммунолог Продеус развеял миф о нашумевшей микоплазменной пневмонии
Под угрозой дети: микоплазменная пневмония добралась до России, грозит ли новая пандемия
Инфекционист назвал симптомы микоплазмоза
Мелисса Тимофеева