Врач Кашух объяснила опасность болезни Крона

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Гастроэнтеролог, врач-эксперт Екатерина Кашух заявила, что болезнь Крона проявляется в появлении язвочек и свищей в системе ЖКТ и является опасной для здоровья.
Её симптомами являются боль, диарея, тошнота и рвота, отсутствие аппетита, потеря веса, а также повышение температуры, и даже кожные проявления.
До этого врач-терапевт Анастасия Агаева рекомендовала не класть подключённый к розетке телефон под подушку, так как это опасно: он может перегреться и загореться.
Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Ринат Богданов в беседе с «Радио 1» рассказал про синдром карпального канала, который влияет на функционирование кисти руки.
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«Если болезнь Крона не лечить, она грозит осложнениями, в числе которых перитонит, кишечные кровотечение и непроходимость. Всё это можно вылечить только хирургически. В зависимости от тяжести подбирают группы специальных противовоспалительных препаратов и иммуносупрессантов. При обострениях назначают антибактериальные препараты, витаминно-минеральные комплексы и специальное питание», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Кашух.
До этого врач-терапевт Анастасия Агаева рекомендовала не класть подключённый к розетке телефон под подушку, так как это опасно: он может перегреться и загореться.
«Нет убедительных доказательств, что излучение, которое образуется при зарядке, способно навредить здоровью. Но не стоит забывать про простые правила пожарной безопасности: заряжать на твёрдой горизонтальной поверхности, использовать оригинальное зарядное устройство, не класть подключённый к розетке телефон под подушку», — пояснила в беседе с RT Агаева.
Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Ринат Богданов в беседе с «Радио 1» рассказал про синдром карпального канала, который влияет на функционирование кисти руки.
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Мелисса Тимофеева