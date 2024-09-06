Нарколог Холдин рассказал, как вернуть себе молодость

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Выглядеть более молодо поможет отказ от одной из опаснейших вредных привычек — курения, об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Упругой и эластичной нашу кожу делают эластин и коллаген. Смолы и никотин, содержащиеся в сигаретах, разрушают волокна коллагена и эластина, из-за чего кожа становится сухой и теряет эластичность, то есть стареет», — сказал Холдин.Он отметил, что даже одна выкуренная сигарета сужает сосуды на несколько часов, а это снижает объём крови и питательных веществ, поступающих в ткани.
«Если человек выкуривает несколько сигарет в день, его сосуды практически все время находятся в суженом состоянии. Это приводит к появлению мимических морщин, от которых особенно женщины мечтают избавиться», — подчеркнул нарколог.Холдин добавил, что никотин также негативно влияет на иммунную систему, поэтому у курильщиков дольше заживают порезы и раны. Причём, здоровье человеку подрывают как обычные сигареты, так и вейпы.
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