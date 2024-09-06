Раздражение и сухость: Дерматолог раскрыла секреты ухода за кожей в холодное время года

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С наступлением холодного времени года кожа подвергается стрессу из-за низких температур и нехватки солнечного света. Это может привести к раздражению, сухости, шелушению и усугублению существующих кожных заболеваний.
О том, как защитить здоровье кожи в холодное время года, в беседе с «Радио 1» рассказала врач-дерматовенеролог, заместитель главного врача Московского областного кожвендиспансера Елена Авербух.
По словам специалиста, холодный воздух способствует обезвоживанию кожи, он делает её уязвимой.
Помимо этого, важно помнить о защитном креме, особенно в ветреную и влажную погоду, а также носить головной убор и теплые перчатки.
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По словам специалиста, холодный воздух способствует обезвоживанию кожи, он делает её уязвимой.
«Поэтому могут обостриться атопический дерматит, экзема, крапивница, псориаз и другие кожные болезни. При появлении симптомов, воздержитесь от самолечения и обратитесь к врачу-дерматовенерологу. Специалист поможет определить причину проблемы, назначит лечение и предложит план восстанавливающего ухода за кожей», — уточнила она.Врач поделилась рекомендациями по уходу за кожей в холодное время года. По ее словам, необходимо использовать увлажняющие средства с богатым составом, чтобы компенсировать потерю влаги, а также включать в рацион больше фруктов и овощей, богатых витаминами A, C и E, чтобы поддерживать кожу изнутри.
Помимо этого, важно помнить о защитном креме, особенно в ветреную и влажную погоду, а также носить головной убор и теплые перчатки.
«По возможности, посещайте дерматолога и косметолога, которые подберут средства с учетом особенностей и потребностей кожи», — добавила Авербух.По ее словам, обнаружив необычные высыпания на коже, нужно обязательно обратиться к дерматологу. Только квалифицированный специалист сможет правильно диагностировать проблему и назначить эффективное лечение. Она напомнила, что сейчас проходит «Неделя профилактики кожных заболеваний».
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Дарья Осипова