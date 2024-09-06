Раздражение и сухость: Дерматолог раскрыла секреты ухода за кожей в холодное время года

Частое использование клавиатуры, компьютерной мыши, смартфона или планшета может привести к развитию кистевого карпального синдрома. Он сопровождается неприятной болью в запястье и онемением пальцев. Кроме этого, активное использованием гаджетов может привести к развитию еще одного синдрома — «текстовой шеи». Эта проблема встречается у людей разных возрастов, включая детей.