Врач Мартынова заявила об опасности жевания жвачки больше 3 минут

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Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог, к.м.н. Елена Мартынова заявила, что жевать жвачку более трёх минут опасно, поскольку это может привести к гастриту, эрозии желудка и т.д.
«При употреблении жевательной резинки происходит резкое увеличение слюны, так как наш мозг её воспринимает как еду. Если жевание продолжается больше трёх минут, рефлекторно выделяется большое количество соляной кислоты и желудочного сока. Если эта привычка становится регулярной и человек начинает использовать жвачку по несколько раз в день, то это может привести к повышению кислотности, гастриту, эрозии желудка», — пояснила в беседе с Газета.ру Мартынова.
А жевательная резинка с сахаром, которая является наиболее вредной, может приводить к кариесу и нарушению баланса полезных бактерий. Жвачка без сахара, в свою очередь, может вызвать расстройство пищеварения как побочное действие подсластителей.
Любителям жвачек врач рекомендовала жевательные резинки с ксилитом.
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