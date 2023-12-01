Врач предупредила об опасном свойстве зубной пасты

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Большая часть проблем с полностью рта появляется из-за кариеса, против которого помогает зубная паста с фтором. Но у нее есть опасные свойства, об этом предупредила врач-стоматолог Виктория Габеева в беседе с «Лентой.ру».
Она объяснила, что фтор укрепляет зубную эмаль и предотвращает развитие кариеса. Но эффективность профилактики кариеса зависит от концентрации фтора в пасте. Она заявила, что оптимальным количеством считается 1000–1500 ppm (parts per million, миллиграмм фтора на 1 килограмм пасты).
«Применение лечебной пасты с концентрацией фтора 1500-5000 ppm назначает врач. Обычно стоматологи рекомендуют их только пациентам с высоким риском развития кариеса и имеющим повышенную чувствительность зубов», — заявила врач.
Она также отметила, что нужно использовать небольшое количество пасты — не больше горошины, чтобы не вызывать раздражения нёба и желудка.
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Алина Юрчак