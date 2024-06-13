Врач Мухина раскрыла опасность применения шампуней для тела

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Врач, д.м.н. Марият Мухина предостерегла от применения шампуней для мытья волос в качестве средства для тела.
Она отметила, что шампуни, предназначенные для головы, могут сушить кожу тела. Также средства для мытья волос могут обладать веществами для их роста, что совсем не подходит для кожи тела.
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«Зачастую средство для очищения кожи головы вызывает сухость или перхоть на коже тела. Шампуни и гели имеют разный состав, который учитывает особенности кожи, поэтому подменять их друг с другом нельзя. Задачи усилить рост волос на теле и превратиться в снежного человека у нас не стоит, поэтому не стоит применять шампунь как гель для душа», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Мухина.
До этого россиянам раскрыли способы нагреть воду в домашних условиях, когда отключили горячее водоснабжение. Как передаёт Общественная Служба Новостей, это можно сделать плиты, чайника, бойлеров, термопотов, смесителей с подогревом, а также проточных водонагревателей.
Ранее врач-трихолог МОККВД Анастасия Муллаярова рассказывала о причинах и способах решения проблемы выпадения волос.
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Мелисса Тимофеева