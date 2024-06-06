Врач Муллаярова раскрыла тайну интенсивного выпадения волос

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Врач-трихолог МОККВД Анастасия Муллаярова рассказывала о причинах и способах решения проблемы выпадения волос. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач-трихолог Анастасия Муллаярова подчеркнула, что для выявления точной причины выпадения волос пациенту необходимо пройти трихоскопию.
Она добавила, что зачастую люди пытаются самостоятельно найти источник этого состояния и сдают ненужные анализы, но они не приносят результата.
Для полной реабилитации от выпадения волос профильный врач проводит сбор анамнеза и осмотр, назначает дополнительное обследование и только после этого разработает план индивидуальной терапии.
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«Это современный метод исследования состояния кожи головы и волос, позволяющий под большим увеличением проводить осмотр проблемной зоны. При трихоскопии удается распознать отличительные особенности состояния волос и кожи головы, приводящие к выпадению волос», — объяснила Анастасия Муллаярова.
Она добавила, что зачастую люди пытаются самостоятельно найти источник этого состояния и сдают ненужные анализы, но они не приносят результата.
«Выпадение волос может быть связано со стрессом, анемией, дефицитом микроэлементов и витаминов, патологией эндокринной системы, генетической предрасположенностью, приемом ряда лекарственных препаратов, а также заболеваниями кожи. Важным аспектом диагностики является наличие каких-либо заболеваний, которые проявляются выпадением волос, но ничем другим пока не беспокоят пациента», — отметила специалист.
Для полной реабилитации от выпадения волос профильный врач проводит сбор анамнеза и осмотр, назначает дополнительное обследование и только после этого разработает план индивидуальной терапии.
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Мира Полтева