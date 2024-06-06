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Врач Муллаярова раскрыла тайну интенсивного выпадения волос

Врач Муллаярова: Причиной выпадения волос является стресс
06 июня 2024, 11:11
Фото: istockphoto / seb_ra

Фото: istockphoto / seb_ra

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Врач-трихолог МОККВД Анастасия Муллаярова рассказывала о причинах и способах решения проблемы выпадения волос. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач-трихолог Анастасия Муллаярова подчеркнула, что для выявления точной причины выпадения волос пациенту необходимо пройти трихоскопию.

«Это современный метод исследования состояния кожи головы и волос, позволяющий под большим увеличением проводить осмотр проблемной зоны. При трихоскопии удается распознать отличительные особенности состояния волос и кожи головы, приводящие к выпадению волос», — объяснила Анастасия Муллаярова.



Она добавила, что зачастую люди пытаются самостоятельно найти источник этого состояния и сдают ненужные анализы, но они не приносят результата.

«Выпадение волос может быть связано со стрессом, анемией, дефицитом микроэлементов и витаминов, патологией эндокринной системы, генетической предрасположенностью, приемом ряда лекарственных препаратов, а также заболеваниями кожи. Важным аспектом диагностики является наличие каких-либо заболеваний, которые проявляются выпадением волос, но ничем другим пока не беспокоят пациента», — отметила специалист.

Для полной реабилитации от выпадения волос профильный врач проводит сбор анамнеза и осмотр, назначает дополнительное обследование и только после этого разработает план индивидуальной терапии.

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#волосы
#заболевания
Мытищинское врачи спасли ребёнка с гнойным воспалением кости черепа
06 июня 2024, 09:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Ребёнка возрастом год и девять месяцев вылечили от опасного заболевания отоларингологи Мытищинской больницы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Маленький пациент поступил в клинику с диагнозом острый гнойный синусит и острый гнойный этмоидит. Это воспаление решётчатой кости, расположенной рядом с глазницами. Такое заболевание чревато крайне опасными осложнениями, вплоть до летального исхода.

Первоначально было решено провести консервативное лечение, однако назначенные антибиотики не дали желаемого эффекта. Пришлось прибегнуть к операции.

«Хирургическое вмешательство проводилось под общим наркозом. Мы полностью санировали все пазухи носа справа, где было гнойное отделяемое. Все удалили, промыли, прочистили — и на следующий день положительная динамика была налицо», — рассказал заведующий ЛОР-отделением Мытищинской больницы Виталий Исаев.
Сейчас пациент идёт на поправку, его жизнь вне опасности.

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#мытищи
#ребёнок
#здравоохранение
#медицина
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Россиянок предупредили о пагубных последствиях курортных романов
Сексолог Миллер озвучила последствия курортных романов для женской психики
06 июня 2024, 03:50

Фото: istock / LuckyBusiness

Многие женщины могут столкнуться с депрессией после курортного романа. Психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru рассказала о влиянии кратковременных любовных отношений на психику.
Миллер пояснила, что у курортных романов есть как преимущества, так и недостатки. К примеру, романтические отношения улучшают настроение, но после их завершения может наступить разочарование. К тому же мужчины и женщины по-разному относятся к подобным романам.

«Когда девушка входит в курортный роман с мыслями о том, что она не влюбится и просто отвлечется, получается все наоборот. Психика женщины очень страдает, отсюда берутся депрессии. Чтобы себя обезопасить, нужно понимать, что это просто курортный роман, флирт, это временно», — предупредила эксперт.
Миллер отметила, что чаще всего курортные романы не имеют продолжения и не заканчивают еще на начальных стадиях. Это может травмировать женщин, тогда как мужчины по окончании романов, обычно, не сталкиваются с негативными последствиями.

Ранее сексолог раскрыла, сколько можно жить без секса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#секс
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Врач Мельникова предупредила об опасности магазинных салатов и шаурмы
05 июня 2024, 21:20

Фото: iStock/vitalssss

Врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова заявила, что необходимо очень осторожно подходить к употреблению магазинных салатов и шаурмы, поскольку эти продукты чаще других являются причинами отравлений.
«Излюбленная среда обитания для условно-патогенных микроорганизмов — это мясо, рыба, яйца, молочные продукты, консервы, соления, маринады, кондитерские изделия с заварным кремом. Как эти вредные микроорганизмы проникают в наш организм? Очень просто: обычно вместе с пищей, вследствие несоблюдения простых правил профилактики пищевых отравлений», — пояснила в беседе с Газета.ру Мельникова.

Она отметила, что важно соблюдать гигиену и придерживаться санитарных норм первичной обработки продуктов.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что наиболее полезными для здоровья являются термически обработанные, желательно сваренные яйца.

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#продукты
#диетолог
#питание
#здоровье
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В подмосковных образовательных учреждениях с начала года прошли медосмотры 520 тыс. детей
05 июня 2024, 19:01

Профилактические осмотры в образовательных учреждениях Подмосковья с начала года прошли более 520 тыс. детей. Такой статистикой поделилась первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
«Жители Московской области, в том числе дети, могут пройти бесплатную диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. Дети могут проверить здоровье не только в поликлинике, но и в школе. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения. Только с начала года медосмотры прошли уже более 520 тыс. школьников», – пояснила зампред.
Болатаева напомнил, что получить результаты можно в цифровом формате. Для этого родителям нужно зайти в медицинскую карту в личном кабинете регионального портала госуслуг. Данные о пройденном профосмотре появятся там в течение 45 дней.

При подозрении на патологию ребёнка направляют в поликлинику на углублённый осмотр.

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#московская область
#здравоохранение
#медицина
#школьники
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Врач Попова заявила об опасности жары для пожилых
05 июня 2024, 18:33

Фото: iStock/fizkes

Врач-терапевт, врач-нефролог Александра Попова заявила, что жара может негативно влиять на здоровье пожилых людей, вплоть до бреда и галлюцинаций.
«На фоне обезвоживания в жару могут возникнуть головокружение, слабость, потемнение в глазах. Из-за этого человек может потерять сознание и упасть, получить тяжелую травму. Поэтому в жару пожилым людям очень важно пить достаточно жидкости», — добавила в беседе с «Известиями» Попова.

Особенно аккуратными следует быть тем, кто страдает различными хроническими заболеваниями.

Для того, чтобы обезопасить себя в знойную погоду, врач рекомендовала пить больше жидкости, не выходить на улицу в периоды пика солнечной активности, носить головной убор, надевать удобную и лёгкую одежду.

А эндокринолог и психотерапевт Александр Фомин заявил о важности гормонов для работы всего организма.

«Генетика – это своего рода база организма. Каждая клетка человеческого тела имеет набор генетической информации, то есть базу данных. Важность гормонов в том, что практически все они работают с тем, что помогает организму получить доступ к этой базе и поэтому от количества любого гормона, который имеет так называемый геномный механизм, зависит работа системы организма», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Фомин.

Ранее врач Ольга Уланкина заявила, что бег полезен для сердечно-сосудистой системы, в частности.

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#пожилые люди
#жара
#здоровье
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В Пушкино пройдет Единый день диспансеризации для жителей округа
05 июня 2024, 17:32

Фото: istockphoto / demaerre

Единый день диспансеризации пройдет в Пушкинском округе 8 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Все желающие смогут пройти обследование с 09:00 до 14:00.

«В амбулаторно-поликлинических подразделениях Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. пройдет единый день диспансеризации. Взрослых пациентов будут ждать все поликлиники округа — №1 в Пушкино, №2 в Мамонтовке, №3 в Лесном, №4 в Клязьме, №5 в Правдинском, №6 и №7 в Софрино, №8 в Ашукино и №9 в Ивантеевке», — подчеркнули в пресс-службе.

Записаться на диспансеризацию можно на портале, через 122, через терминал или регистратуру в поликлинике. Время приема без записи может составлять более долгое ожидание.

Следующий единый день диспансеризации запланирован на 22 июня, а день семейного здоровья - на 15 июня.

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#больницы
#пушкинский округ
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Россиянам объяснили пользу бега
Врач Уланкина заявила о пользе бега для сердца
05 июня 2024, 14:56

Фото: iStock/sportpoint

Врач Ольга Уланкина заявила, что бег полезен для сердечно-сосудистой системы, в частности.
«При аэробных нагрузках человек выполняет физические упражнения низкой интенсивности, а к мышцам обеспечивается большой приток богатой кислородом крови, из которой они берут энергию для работы. При беге сердце бьётся чаще, активнее перекачивает кровь по организму и снабжает клетки кислородом. Это тренирует сердечно-сосудистую систему», — пояснила в беседе с RT Уланкина.

Кроме этого, по её словам, бег укрепляет костную систему организма.

А директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Наталья Мокрышева заявила, что у половины склонных к ожирению людей прослеживается более высокая предрасположенность к депрессии.

«Это особый психотип, особое строение психики человека. У нас, например, в центре эндокринологии каждый пациент, который приходит на чекап, прежде всего идёт к психологу. Мы определяем психотип, смотрим, какие методы воспринимает. И потом психологическая корректировка, снятие определенных якорей, конечно, улучшают перспективу пациента», – приводит АГН «Москва» комментарий Мокрышевой.

Ранее врач-эндокринолог Анжела Толмасова говорила, что в абрикосах содержаться такие элементы, которые укрепляют иммунную систему и даже способны защитить от некоторых форм рака.

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#бег
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#врач
#человек
#здоровье
#спорт
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Главный педиатр Подмосковья рассказала, как выбрать место для купания ребенка
Педиатр Одинаева: Для купания с ребенком выбирайте проверенные водоемы
05 июня 2024, 12:23

Фото: istockphoto / Makovsvet

Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала родителям, как правильно выбрать место для купания ребенка и организовать отдых без вреда для здоровья. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Во время планирования отдыха с детьми выбирайте только официально разрешенные для купания водоемы, которые прошли проверку.

«Перед тем как ребенок пойдет плавать, проверьте чтобы на месте купания был безопасный плавный спуск в воду, нет посторонних предметов и течения. Не забывайте, что даже водоросли могут ограничить движения ребенка в воде и вызвать панику. Испугать ребенка могут и речные жители: лягушки, рыбки», — объяснила врач Нисо Одинаева.

Специалист отметила, что перед купанием детей нельзя плотно кормить, так как на полный желудок в воде могут случиться судороги. На пляже допустим легкий перекус и обязательно надо поить ребенка.

Кроме того, объясните ребенку о правилах поведения в воде. Нельзя подныривать под плывущего человека и «топить» его, а также подавать ложные сигналы о помощи.

«Если ребенок пользуется плавательным кругом или надувным матрацем, то при покупке следует обращать внимание на то, чтобы они состояли из нескольких независимых надувных частей.Если вы видите, что ребенок дрожит, стучит зубами, у него синие губы, попросите его выйти из воды во избежание переохлаждения. в случае, если ребенок затих и перестал двигаться - немедленно вытаскивайте его и вызывайте скорую помощь», — подчеркнула педиатр.

Стоит отметить, что важно уметь оказывать первую помощь самостоятельно.

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#педиатр
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Жители Каширы прошли медосмотр в Городском парке
05 июня 2024, 10:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Возможность пройти комплексное медицинское обследование в Городском парке появилась у жителей Каширы этим летом, за минувшие выходные такой врачебный осмотр прошли уже 15 человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мы рады, что жители активно откликнулись на нашу инициативу. Проведение диспансеризации в парке позволяет приблизить медицинские услуги к населению и сделать их более доступными», — сказала фельдшер Мария Перминова.
Она добавила, что такая возможность особенно важна для тех, кто редко обращается в поликлинику, но при этом нуждается в регулярных медицинских осмотрах.

Выездная диспансеризация в парке организована силами Каширской больницы, медики будут проводить такие осмотры для всех желающих каждое воскресенье с 10 утра до четырёх часов дня.

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#медицина
#здравоохранение
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