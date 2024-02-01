Врач Назаренко заявила об опасности климат-контроля автомобиля

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Врач-терапевт Яна Назаренко заявила, что проблемы климатической системы автомобиля могут привести к серьёзным проблемам со здоровье, включая воспаление лёгких.
«Холодные, замёрзшие ноги — это угроза для здоровья, особенно если речь идёт о поездках на автомобиле. Именно эти части тела сильно страдают в зимний период, если плохо работает система обогрева салона. Очень важно держать ноги в тепле, так как их переохлаждение может привести к возникновению болезней: заболеваниям мочевыделительной системы и суставов, а также стать причиной воспаления лёгких», — пояснила в беседе с Газета.ру Назаренко.
Она отметила, что при плохо работающем кондиционере согреться можно с помощью растирания суставов, тёплого питья, одежды из натуральных тканей.
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