Врач назвал категории людей, которым нужно внимательно относиться к зрению
Врач Чугайнов: диабетикам нужно проверять зрение раз в год
Директор филиалов «KDL Медскан» в Перми Сергей Чугайнов посоветовал людям с диабетом и хроническими болезнями проверять зрение не реже раза в год.
В беседе с NEWS.ru специалист предупредил: самолечение опасно, а своевременный визит к врачу предотвращает до 80% случаев потери зрения.
«Особо внимательно надо относиться к зрению людям, страдающим сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими болезнями, так как они могут давать осложнения на глаза», — отметил Чугайнов.Руководитель меддепартамента «KDL Медскан» Ольга Малиновская, в свою очередь добавила: раннюю стадию глазных болезней распознать сложно — они развиваются без явных симптомов. Снижение зрения, сухость, частое моргание люди списывают на усталость или возраст, хотя за этим могут скрываться патологии, которые без лечения ведут к необратимой слепоте.