Врач назвал категории людей, которым нужно внимательно относиться к зрению

25 августа 2026, 11:05

Врач Чугайнов: диабетикам нужно проверять зрение раз в год

Фото: Istock/FabrikaCr

Директор филиалов «KDL Медскан» в Перми Сергей Чугайнов посоветовал людям с диабетом и хроническими болезнями проверять зрение не реже раза в год.





В беседе с NEWS.ru специалист предупредил: самолечение опасно, а своевременный визит к врачу предотвращает до 80% случаев потери зрения.

«Особо внимательно надо относиться к зрению людям, страдающим сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими болезнями, так как они могут давать осложнения на глаза», — отметил Чугайнов.