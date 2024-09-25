Врач назвала продукты, провоцирующие появление целлюлита

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Злоупотребление некоторыми продуктами, а также вредные привычки могут стать причиной появления целлюлита. Как не допустить этого, рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Ольга Андриянова.
По ее словам, высокоуглеводные продукты: сахар, шоколад, фастфуд, хлебобулочные изделия, мармелад способствуют появлению целлюлита.
Кроме того, косметолог рекомендовала заниматься спортом. Можно выбрать плавание, аэробные нагрузки, скандинавскую ходьбу, растяжку и йогу. Также необходимо соблюдать питьевой режим, ограничить употребление алкоголя и больше гулять на свежем воздухе.
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«Сюда же я отношу и молочные продукты. Дело в том, что в молоке тоже содержится так называемый лактозный сахар, способствующий появлению целлюлита. И одним из самых вредных продуктов в этом плане является мороженое. Не стоит также увлекаться такими напитками, как раф и капучино», — рассказала Андриянова в беседе с «Газетой.Ru».
Кроме того, косметолог рекомендовала заниматься спортом. Можно выбрать плавание, аэробные нагрузки, скандинавскую ходьбу, растяжку и йогу. Также необходимо соблюдать питьевой режим, ограничить употребление алкоголя и больше гулять на свежем воздухе.
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Элина Позднякова