Дерматолог Проценко предупредил об опасности выдавливания прыщей

Фото: iStock/Maksym Belchenko
Заведующий кожно-венерологическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Алексей Проценко заявил, что самостоятельное выдавливание прыщей может привести к занесению инфекций под кожу.
«Выдавливая прыщ, вы рискуете занести инфекцию в ранку, образовавшуюся при повреждении целостности эпидермиса. На поверхности кожи рук и под ногтями находится большое количество бактерий, которые могут попасть в очаг воспаления, провоцируя ухудшение состояния проблемной кожи», — заявил в беседе с NEWS.ru Проценко.
Также при подобных процессах происходит механическое повреждение кожи. Врач добавил, что после выдавливания прыщей есть риск появления рубцов.
Ранее химик-косметолог Наталья Ткаченко не рекомендовала регулярно умываться дегтярным мылом, поскольку из-за его состава кожа будет не успевать восстанавливаться, что для неё вредно.
Читайте также:
Косметолог Ткаченко объяснила вред дегтярного мыла для кожи
Назван самый полезный вид массажа
Врач Айилчиева рассказала, как уберечь себя от теплового удара
Мелисса Тимофеева