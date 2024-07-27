Косметолог Ткаченко объяснила вред дегтярного мыла для кожи

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Химик-косметолог Наталья Ткаченко не рекомендовала регулярно умываться дегтярным мылом, поскольку из-за его состава кожа будет не успевать восстанавливаться, что для неё вредно.
«Дегтярное мыло — сильный щелочной косметический продукт, так как его PH составляет от 9 до 11 единиц. Так, если мы однократно умылись дегтярным мылом, то здоровой коже на восстановление нужно около часа. Но если делать это регулярно, то щелочной баланс кожи будет повышаться из-за применения агрессивного щелочного продукта, и кожа будет не успевать восстанавливаться. В конечном итоге последствия будут не очень хорошими для неё», — пояснила в беседе с Газета.ру Ткаченко.Специалист посоветовала использовать очищающие средства для кожи с экологичным PH уровня 5-6 единиц.
Ранее врач-косметолог Жанна Эксоренко заявляла, что причинами жирного блеска кожи лица может быть неправильное питание и некорректный уход.
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