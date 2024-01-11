Врач объяснил, как отличить обморожение от аллергии на холод

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Аллергия на холод или «холодовая крапивница» – реакция организма на резкие перепады температур. Как правило, заболевание не сопровождается тяжёлым течением и не приводит к несчастным случаям. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Радио 1», как определить аллергию и отличить от обычного обморожения.
«Крапивница, вызванная действием высокой или низкой температуры, обычно проявляется при температурах -5…-7 градусов и ниже и чаще всего поражает открытые части тела. Это нос, щёки, скулы, лоб, подбородок, уши, кисти рук, ноги, бывает на бедрах, на икрах. Чаще всего заболевание бывает не самостоятельное, а является частью патологического процесса, связанного с другими заболеваниями, например, печени, кишечного тракта, почек», — отметил специалист.Аллергия на холод сопровождается жжением и покраснениями в местах поражения. В отличии от обморожения, этот эффект наступает сразу, а не после отогревания.
«При обморожении сначала кожа немеет, теряет чувствительность, а сам симптом возникает, когда человек уже отогревается. При крапивнице жжение и краснота появляется сразу. Также часто холодовую аллергию или “холодовую крапивницу” путают с синдромом Рейно. Там тоже особую роль играет холод, но при этом синдроме возникает сильный спазм капилляров, он бывает до такой степени сильный, что сама ткань может омертветь. Как правило поражаются те же места, что и при крапивнице», — добавил врач.Читайте также:
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