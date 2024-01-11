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Врач объяснил, как отличить обморожение от аллергии на холод

Врач Болибок назвал признаки аллергии на холод
11 января 2024, 12:44
Фото: IStock/Paolo Cordoni

Фото: IStock/Paolo Cordoni

Аллергия на холод или «холодовая крапивница» – реакция организма на резкие перепады температур. Как правило, заболевание не сопровождается тяжёлым течением и не приводит к несчастным случаям. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Радио 1», как определить аллергию и отличить от обычного обморожения.
«Крапивница, вызванная действием высокой или низкой температуры, обычно проявляется при температурах -5…-7 градусов и ниже и чаще всего поражает открытые части тела. Это нос, щёки, скулы, лоб, подбородок, уши, кисти рук, ноги, бывает на бедрах, на икрах. Чаще всего заболевание бывает не самостоятельное, а является частью патологического процесса, связанного с другими заболеваниями, например, печени, кишечного тракта, почек», — отметил специалист.
Аллергия на холод сопровождается жжением и покраснениями в местах поражения. В отличии от обморожения, этот эффект наступает сразу, а не после отогревания.

«При обморожении сначала кожа немеет, теряет чувствительность, а сам симптом возникает, когда человек уже отогревается. При крапивнице жжение и краснота появляется сразу. Также часто холодовую аллергию или “холодовую крапивницу” путают с синдромом Рейно. Там тоже особую роль играет холод, но при этом синдроме возникает сильный спазм капилляров, он бывает до такой степени сильный, что сама ткань может омертветь. Как правило поражаются те же места, что и при крапивнице», — добавил врач.
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В Ступино врачи вылечили пенсионерке хроническую заложенность носа
11 января 2024, 12:27

Фото: istockphoto /Georgiy Datsenko

Ступинские врачи помогли 64-летней пациентке избавиться от постоянной заложенности носа. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина обратилась в больницу по направлению стоматолога из-за изменений в верхней челюстной пазухе. Во время обследования были зафиксированы признаки хронического воспаления в верхнечелюстной пазухе.

«Мы приняли решение об эндоскопической операции через естественное отверстие под местной анестезией. Минимально инвазивным методом пациентке удалили грибковое новообразование шаровидной формы. Операция проходила в рамках дневного стационара, поэтому уже через два часа женщина отправилась домой», - поделился заведующий отолорингическим отделением Сергей Шарков.

Стоит отметить, что ​пациентка чувствует себя хорошо, а также у нее пропало чувство постоянной заложенности носа.

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Подмосковные хирурги прооперировали 11-летнюю девочку с двумя матками
11 января 2024, 10:41

Фото: istockphoto /Gumpanat

В Люберцах детские хирурги прооперировали 11-летнюю девочку с двумя матками. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу поступила 11-летняя девочка с жалобами на сильное вздутие и асимметрию живота. В ходе диагностики у пациентки врачи выявили удвоение матки.

«Данная ситуация крайне опасная и является угрозой жизни для ребенка. Заполненная гноем матка, не только полностью теряет свою функцию, но и несёт в себе прямую угрозу перитонита, то есть разрыва и попадания гнойного содержимого в брюшную полость<…> Поэтому нашими врачами было принято решение об удалении нагноившейся правой матки, с полным сохранением левой матки», - отметил заведующий отделением детской хирургии Владимир Трунов.

В настоящий момент девочку выписали на амбулаторное лечение.

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#подмосковье
#люберцы
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В Подмосковье около 70 тыс. детей прошли расширенный неонатальный скрининг
11 января 2024, 09:50

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 70 тыс. детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
За прошедший год неонатальный скрининг был сделан порядка 70 тысячам подмосковных детей.

«Перечень исследований, проводимых в рамках неонатального скрининга, был расширен в начале прошлого года. Ранее новорожденных проверяли на 5 генетических заболеваний, а теперь на 36. Благодаря исследованию мы можем своевременно выявить детей, попадающих в группу риска, начать лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. Всего в прошлом году исследование прошли свыше 70 тыс. детей», — поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что исследование проводится путем забора крови из пятки новорожденного в первые дни его жизни.

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В России появился новый вирус, вызывающий странные сны и температуру

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В больницах Ногинска и Видного запустили два операционных микроскопа
#лечение
#исследование
#светлана стригункова
#подмосковье
#новорождённые
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В России появился новый вирус, вызывающий странные сны и температуру
«Известия»: В России появился новый вирус, вызывающий странные сны и температуру
11 января 2024, 04:55

Фото: iStock/monstArrr_

В России зафиксирована вспышка неизвестного вируса, вызывающего высокую температуру и странные сны. Об этом пишут «Известия».
При этом врачи отмечают, что заражаемость респираторными вирусными инфекциями выросла на 30%. По их словам, у большинства заболевших наблюдаются симптомы, схожие с симптомами тяжёлой формы простуды, в том числе насморк, температура, ломота и лихорадочные сны. Однако уже на следующий день появляются более тревожные симптомы.

Медики порекомендовали для избавления от лихорадочных снов снизить температуру с помощью жаропонижающих и обильного питья. Также на общее состояние больного оказывает положительное влияние правильное питание.

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Нарколог Шуров: Самое большое число запоев и белых горячек — в январе

Психолог Еремян: Шок и страх могут вызывать заболевания

Врач назвал лучшую дату подготовки к Крещенским купаниям
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#симптомы
#медики
#инфекция
#россия
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Нарколог Шуров: Самое большое число запоев и белых горячек – в январе
10 января 2024, 21:14

Фото: istockphoto.com/Pattanaphong Khuankaew

Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров заявил, что именно январь является рекордсменом по числу обращений с запоями и белой горячкой из-за длительных праздников.
«Люди получают десять выходных и просто пускаются во все тяжкие. Даже по телевизору в эти дни идут фильмы, где алкоголь играет важную роль. Ирония Судьбы, например. Люди осознанно планируют уйти в запой», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.

В этой связи специалист рекомендовал всё же стараться в любые праздничные дни контролировать и даже ограничивать нормы употребляемого алкоголя. Кроме того, Шуров напомнил, что спиртное во время отпуска всегда можно заменить более полезными делами, такими, как встречи с родными и близкими, отдых и сон, чтение книг, походы на культурные мероприятия, занятия спортом и т. д.

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#врач
#праздники
#здоровье
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Психолог Еремян: Шок и страх могут вызывать заболевания
10 января 2024, 20:43

Фото: istockphoto.com/Trifonov_Evgeniy

Психолог Карина Еремян заявила, что шоковое состояние, а также страхи могут вызывать в организме функциональные клеточные изменения и даже приводить к болезням.
«Под заболеванием подразумеваются какие-либо функциональные или клеточные изменения в тканях и органах человека. Но этот процесс начинается не просто так, его причиной является шок», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Еремян.

Она добавила, что шок может быть вызван самыми разными факторами, здесь всё индивидуально. Однако при любых состояниях, по словам специалиста, надо понимать причины и следствия своих недомоганий для того, чтобы от них избавиться. При невозможности справиться с проблемой самостоятельно необходимо обратится к специалистам.

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#здоровье
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Фаевская помогла восстановить права женщине-инвалиду из Красногорска
10 января 2024, 18:29

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла жительнице Красногорска Алле получить направление на медико-социальную экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Алле не удалось самостоятельно продлить группу инвалидности в Центре амбулаторной онкологической помощи в Красногорске. Выяснилось, что документы заявительницы не были вовремя направлены на медико-социальную экспертизу. Чтобы помочь решить вопрос, я связалась с региональным Минздравов», – рассказала Фаевская.
По её словам, сейчас пакет документов на переосвидетельствование группы инвалидности отправлен в бюро МСЭ, а администрация Красногорской больницы извинилась перед Аллой.

В пресс-службе напомнили, что если права гражданина нарушены, и восстановить их самостоятельно не удалось, он может обратиться за помощью к уполномоченному по электронному адресу upchmo@mosreg.ru. Нужно будет рассказать о сложившейся ситуации и прикрепить документы, подтверждающие нарушение прав.

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#женщины
#правозащита
#московская область
#подмосковье
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Врач назвал лучшую дату подготовки к Крещенским купаниям
Доктор Жемчугов призвал готовиться к Крещенским купания за четыре месяца
10 января 2024, 15:42

Фото: IStock/RomanKyryliuk

Крещение в России отмечают 19 января, однако подготовка к нему начинается 18 числа, тогда же приходит время крещенского купания. В ледяные проруби окунаются не только верующие, но и те, кто является любителем закаливания и хочет испытать силу духа. Однако к этому нужно правильно подготовиться, уверен врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
В беседе с «Радио 1» специалист рассказал, что готовиться к купаниям нужно за несколько месяцев. Начать нужно со сдачи анализов и выявления хронических заболеваний, после этого можно приступать к постепенному закаливанию.
«Идеальный вариант подготовиться к крещенским купаниям: летом проверить себя на наличие хронических инфекций и заболеваний, который снижают иммунитет, например, сахарный диабет и так далее. Если всё в порядке, надо принимать контрастный душ. Утром после разминки нужно трижды поменять воду в душе с горячей на холодную. В зависимости от того, у кого какая система и какая температура, нужно дойти до максимального размаха: сначала горячая (сколько терпит) затем ледяная. Такой контрастный душ надо принимать за три-четыре месяца до купаний, чтобы человек привык к перепаду температур. Это также хороший способ повышения иммунитета», — сказал врач.
Если пренебречь подготовкой окунание в проруби может закончиться трагедией. По словам врача, из-за резкого перепада температур у человек может остановиться сердце. Если подготовиться к купаниям нет времени, но очень хочется, рекомендуется незадолго до мероприятия пройти обследование и проконсультироваться у кардиолога.

Жемчугов напомнил, что для сохранения здоровья важно не только правильно готовиться к купаниям, но и греться после. Он посоветовал после каждого контрастного душа растираться и пить согревающие напитки.
«Контрастный душ нужно закончить холодной водой, растереться жестким полотенцем, надеть тёплые носки и выпить что-нибудь горячее, например, глинтвейн или пунш», — заметил он.
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#крещение
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Диетолог дал совет, как покупать меньше вредной еды и экономить деньги в супермаркете
Daily Mail: чтобы покупать меньше вредной еды, нужно ходить в магазин сытым
10 января 2024, 15:08

Фото: istock / monticelllo

Британский эксперт по питанию Майкл Мосли заявил, что для приобретения здоровых пищевых привычек и экономии финансов нужно ходить в магазин сытым, следить за калорийностью продуктов и покупать меньше вредных продуктов. Об этом пишет Daily Mail.

Мосли пояснил, что когда человек голодный, он не может критично оценить, какие продукты ему нужно купить. Из-за голода возникает соблазн приобрести больше «вредностей», например, чипсов или мороженного. Сытый человек контролирует себя лучше. Специалист порекомендовал заранее составлять список и следовать ему, а также внимательно изучать информацию о калорийности и составе на упаковках.

Он также призвал не задерживаться около прилавков с газировками, продуктами быстрого приготовления и сладостями. Это поможет сэкономить деньги и улучшить пищевые привычки.

Помимо этого, он указал, что даже вредную еду можно улучить. Например, можно добавить в замороженную пиццу курицу и овощи. Это обогатит пищу клетчаткой и белком.

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