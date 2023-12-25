Врач Пигарева заявила об опасности вдыхания паров незамерзайки

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Замглавврача клиники Валентина Пигарева заявила, что вдыхание паров незамерзайки может быть чревато аллергическими реакциями, и даже отёком Квинке.
«Зимние стеклоомывающие жидкости производят из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, то есть поверхностно-активных веществ, ароматизаторов и красителей. Если пары попадают в салон автомобиля, то риск возникновения аллергической реакции есть у людей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, а также у маленьких детей, у которых наблюдались аллергические реакции в прошлом», — добавила в беседе с Газета.ру Пигарева.
Среди симптомов такой аллергии специалист назвала бронхоспазм, одышку, сильный кашель, свистящее дыхание.
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