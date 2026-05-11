Врач объяснила, как гипертония разрушает органы

Кардиолог Рублевская: гипертония бессимптомно поражает органы

Врач-кардиолог Новокузнецкого филиала Кузбасского клинического кардиодиспансера им. Л.С. Барбараша Алина Рублевская заявила, что полностью вылечить гипертонию невозможно. Однако при своевременном визите к врачу ее можно эффективно контролировать.





По словам специалиста в беседе с порталом Vse42.ru, ключевая опасность недуга — в скрытом течении, из-за которого внутренние органы начинают страдать еще до появления явных симптомов. Длительное повышение артериального давления приводит к так называемому поражению органов-мишеней.



Кардиолог подчеркнула, что изменения в организме могут развиваться даже при отсутствии выраженных жалоб, и в этом случае пациенту уже требуется терапия. Врач имеет право назначить лекарственные препараты для контроля давления на первичном приеме, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения.



