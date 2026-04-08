Россиянам раскрыли помогающую снизить давление привычку

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал привычку, которая поможет снизить артериальное давление.



В рамках рубрики «Минута здоровья» у гостьи спросили, помогает ли регулярный отход ко сну в одно и то же время снизить артериальное давление. Женщина ответила положительно, и Агапкин поддержал её мнение. Он пояснил, что, согласно научным данным, люди, которые не соблюдают режим сна, чаще страдают от гипертонии по сравнению с теми, кто ложится спать в одно и то же время.

Екатерина Коршунова

