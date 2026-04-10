Назван напиток, снижающий артериальное давление
Учёные выяснили, что употребление свекольного и грейпфрутового сока оказывает быстрое воздействие на артериальное давление и работу сердечно‑сосудистой системы. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Journal of Human Nutrition and Dietetics.
Исследователи изучали влияние свекольного и грейпфрутового сока по отдельности и их совместное воздействие. Опыт проводился на 15 взрослых людях с гипертонией. В случайном порядке им давали грейпфрутовый сок, свекольный и их комбинацию. Затем отслеживали показатели, отражающие работу вегетативной нервной системы в течение 4,5 часов.
Учёные не смогли выявить разницу между употреблением свекольного и грейпфрутового сока вместе и по отдельности. Реакция организма зависела от времени после употребления, нежели от состава напитка.
Однако оказалось, что после приёма напитка у участников эксперимента снижались показатели систолического и диастолического давления и менялись параметры сердечного ритма. Полученные данные стали основанием для выдвижения гипотезы. Однако учёные отмечают важность продолжения исследований.
