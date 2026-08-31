Врач объяснила, какой хлеб лучше выбирать

31 августа 2026, 15:27

Гастроэнтеролог Шаманская: лучше выбирать цельнозерновой хлеб

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Врач-гастроэнтеролог Мария Шаманская рассказала, на что обращать внимание при покупке хлеба. По словам специалиста, ключевое значение имеет не цвет продукта или количество зерен на корочке, а его состав и индивидуальная переносимость.