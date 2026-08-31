Врач объяснила, какой хлеб лучше выбирать
Врач-гастроэнтеролог Мария Шаманская рассказала, на что обращать внимание при покупке хлеба. По словам специалиста, ключевое значение имеет не цвет продукта или количество зерен на корочке, а его состав и индивидуальная переносимость.
Эксперт пояснила, что цельнозерновой хлеб предпочтительнее белого благодаря высокому содержанию клетчатки, витаминов и минералов, пишет RT. Пищевые волокна способствуют нормализации работы кишечника и продлевают чувство сытости. При выборе такого продукта врач советует изучать этикетку: в идеале на первом месте в перечне ингредиентов должна стоять цельнозерновая, ржаная обдирная или обойная мука. Также рекомендуется обращать внимание на количество сахара и соли — состав должен быть максимально коротким и понятным.
Особую пользу ржано-пшеничный хлеб, по словам гастроэнтеролога, может принести людям, склонным к запорам. Однако вводить клетчатку в рацион следует постепенно, не забывая о достаточном потреблении жидкости. Что касается хлеба на закваске, он может обладать приятным вкусом и лучше усваиваться, но не становится суперфудом и не теряет глютен.
Шаманская подчеркнула, что белый хлеб не находится под запретом: несмотря на меньшее содержание клетчатки, он вполне может быть частью сбалансированного питания. Более того, при обострении заболеваний ЖКТ изделия из рафинированной муки часто переносятся легче. Безглютеновый хлеб врач рекомендует только пациентам с подтвержденной целиакией или другими медицинскими показаниями, предостерегая от покупки такого продукта лишь из-за маркетинговых надписей на упаковке.
В заключение эксперт напомнила о важности сочетания продуктов. Цельнозерновой хлеб с творогом, сыром, яйцом, рыбой или овощами является полноценным приемом пищи, тогда как употребление его с вареньем, сладкими напитками и выпечкой превращает трапезу в избыточную углеводную нагрузку.
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