Гастроэнтеролог предупредил о серьезных последствиях трендового типа питания
Гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил о серьезных последствиях для здоровья одного типа питания, который в последнее время стал трендом. Об этом он сообщил в личном блоге.
Специалист рекомендовал россиянам избегать монодиет — режимов питания, при которых в течение нескольких дней или недель употребляется только один продукт. По его мнению, научные исследования не подтверждают эффективности такого подхода ни для снижения веса, ни для восстановления работы желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, Вялов отметил, что монодиеты могут ослабить иммунную систему и вызвать проблемы с пищеварением из-за уменьшения разнообразия кишечных микроорганизмов. Еще одним нежелательным последствием он назвал недостаток полезных веществ, так как ни один продукт не удовлетворяет потребности организма во всех необходимых микронутриентах.
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