Гастроэнтеролог предупредил о серьезных последствиях трендового типа питания

25 августа 2026, 18:59

Гастроэнтеролог Вялов: Монодиеты могут привести к снижению иммунитета

Фото: iStock/RossHelen

Гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил о серьезных последствиях для здоровья одного типа питания, который в последнее время стал трендом. Об этом он сообщил в личном блоге.