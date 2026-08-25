Гастроэнтеролог раскритиковал популярный у россиян продукт
Гастроэнтеролог Сергей Вялов в личном блоге опроверг миф о том, что мед богат витаминами и минералами.
По словам специалиста, содержание витаминов и минералов в меде настолько незначительно, что для удовлетворения суточной потребности или даже её половины нужно было бы съесть огромное количество этого продукта. Однако, предупредил врач, чрезмерное употребление меда может вызвать серьезные проблемы со здоровьем из-за высокого содержания сахара.
Кроме того, продолжил он, в настоящее время нет научных данных, подтверждающих эффективность меда в борьбе с респираторными вирусами. Вялов добавил, что люди часто преувеличивают пользу этого продукта, но мед не является универсальным средством от авитаминоза и простуды.
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