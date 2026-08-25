Гастроэнтеролог раскритиковал популярный у россиян продукт

25 августа 2026, 12:25

Гастроэнтеролог Вялов опроверг эффективность меда против респираторных инфекций

Фото: iStock/mars58

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в личном блоге опроверг миф о том, что мед богат витаминами и минералами.