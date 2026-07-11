Врач ответила, в чем кроется опасность посещения бани в жару
Врач лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала , почему посещение бани в жаркую погоду может быть опасным для здоровья. По ее словам, в условиях летнего зноя организм человека работает на пределе: сердце перекачивает больше крови, сосуды расширяются, а потоотделение усиливается. Дополнительное тепловое воздействие в парной лишь усугубляет эту нагрузку.
Специалист пояснила «Известиям», что во время парения температура тела повышается, организм теряет влагу и электролиты, давление снижается, а сердечная мышца вынуждена работать активнее. В жару адаптационные ресурсы падают, что делает процедуру потенциально рискованной.
Особую осторожность, подчеркнула Уланкина, следует проявлять людям с сердечно-сосудистыми патологиями, неконтролируемой гипертонией, аритмией и тяжелыми легочными заболеваниями — им от бани летом лучше отказаться. Также под запрет попадают острые инфекции с лихорадкой и обезвоживанием. Врач советует независимо от сезона следить за самочувствием и ограничиваться несколькими заходами по пять-десять минут. При головокружении, слабости, тошноте, одышке, тахикардии или потемнении в глазах парную нужно покинуть немедленно.
Восполнять потерю жидкости эксперт рекомендует обычной или минеральной водой без газа, а также травяным чаем — пить их следует до и после процедуры небольшими глотками. Алкоголь в любой форме до, во время и сразу после бани категорически противопоказан, так как он усиливает обезвоживание, сбивает терморегуляцию и перегружает сердце.
Кроме того, Уланкина предупредила о риске резкого охлаждения: неподготовленным людям не стоит нырять в ледяную купель или обливаться холодной водой — это может вызвать сосудистый спазм, скачки давления и при скрытых болезнях сердца привести к тяжелым последствиям. Контрастные процедуры допустимы только для тех, кто ежедневно закаливается и привык к холоду. Остальным после парной лучше принимать прохладный, но не ледяной душ, чтобы остывать постепенно.
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