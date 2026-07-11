Врач ответила, в чем кроется опасность посещения бани в жару

11 июля 2026, 22:38

Врач Уланкина: баня в жару еще больше нагружает систему терморегуляции человека

Фото: istockphoto/tkpond

Врач лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала , почему посещение бани в жаркую погоду может быть опасным для здоровья. По ее словам, в условиях летнего зноя организм человека работает на пределе: сердце перекачивает больше крови, сосуды расширяются, а потоотделение усиливается. Дополнительное тепловое воздействие в парной лишь усугубляет эту нагрузку.