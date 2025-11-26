Врач Агапкин: русская баня полезнее финской сауны

26 ноября 2025, 15:55

Фото: iStock/maroke

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал о преимуществах русской бани перед финской сауной. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист отметил, что для здоровья кожи критически важна влажность.