Врач Агапкин: русская баня полезнее финской сауны
Врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал о преимуществах русской бани перед финской сауной. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист отметил, что для здоровья кожи критически важна влажность.
По словам эксперта, русская баня обеспечивает её на уровне 50–60%, что является оптимальным для организма человека, тогда как в финской сауне воздух сухой, что снижает полезное воздействие на кожу.
Агапкин подчеркнул, что высокая влажность в парной способствует не только улучшению состояния кожи, но и общей реабилитации организма. По его словам, именно сочетание температуры и влажности делает русскую баню уникальной для поддержания здоровья, снятия усталости и укрепления иммунной системы. Он добавил, что многочисленные исследования финской сауны не учитывают этого важного фактора.
