Россиян предупредили об опасностях летних тренировок в жару

02 июля 2026, 18:45

Эксперт студии LEVITA Кравченко: нельзя заниматься спортом под открытым солнцем

Фото: iStock/Igor Barilo

Тренировки на жаре могут повышать нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а также увеличивать риск перегрева и обезвоживания. Об этом предупредила руководитель отделов обучения педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Анна Кравченко.





По ее словам, при высокой температуре воздуха во время тренировки мышцы вырабатывают много тепла, а организм вынужден одновременно снабжать их кислородом и обеспечивать охлаждение через кожу. Из-за этого поднимается пульс и быстрее наступает усталость.





«Пытаться любой ценой удержать цифры — прямой путь к переутомлению и проблемам с самочувствием. Профессиональные спортсмены всегда корректируют планы с учетом температуры и влажности», — отметила Кравченко в разговоре с «Известиями».