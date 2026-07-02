Россиян предупредили об опасностях летних тренировок в жару
Эксперт студии LEVITA Кравченко: нельзя заниматься спортом под открытым солнцем
Тренировки на жаре могут повышать нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а также увеличивать риск перегрева и обезвоживания. Об этом предупредила руководитель отделов обучения педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Анна Кравченко.
По ее словам, при высокой температуре воздуха во время тренировки мышцы вырабатывают много тепла, а организм вынужден одновременно снабжать их кислородом и обеспечивать охлаждение через кожу. Из-за этого поднимается пульс и быстрее наступает усталость.
«Пытаться любой ценой удержать цифры — прямой путь к переутомлению и проблемам с самочувствием. Профессиональные спортсмены всегда корректируют планы с учетом температуры и влажности», — отметила Кравченко в разговоре с «Известиями».
Она посоветовала не заниматься спортом под прямыми солнечными лучами и пить во время тренировки достаточное количество воды. При этом особую осторожность следует проявлять пожилым, людям с избыточной массой тела и новичкам.