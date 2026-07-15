Врач перечислил обязательные для дачной аптечки лекарства и предметы
Врач Анищенко: в дачной аптечке обязательно должны быть перевязочные материалы
В дачной аптечке обязательно должны быть перевязочные материалы, которые могут пригодиться при ожогах, порезах, падениях и других бытовых происшествиях. Такой совет дал ассистент кафедры факультетской терапии им. А.И. Нестерова ИКМ Пироговского Университета Максим Анищенко.
В разговоре с RuNews24.ru он уточнил, что помимо пластыря, эластичного бинта, марлевых салфеток и антисептика в дачной аптечке стоит держать и кровоостанавливающий жгут, который поможет спасти жизнь, когда кровь бьет струей.
«Также в дачной аптечке желательно иметь жаропонижающие и обезболивающие препараты, антигистаминное средство, средства для обработки ожогов, сорбенты, препараты для восстановления водно-солевого баланса, термометр и тонометр», — добавил Анищенко.
При этом врач уточнил, что очень важно уметь правильно действовать в экстренной ситуации. Он посоветовал пройти базовый курс первой помощи, поскольку лекарственные средства могут оказаться бесполезными в отсутствии навыков остановки сильного кровотечения.
Аптечка предназначена для оказания первой помощи и стабилизации состояния до приезда врачей. В этой связи Анищенко призвал вызывать врачей при состоянии, вызывающем опасение, а не пытаться заменить специализированное лечение домашними средствами.