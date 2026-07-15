Врач перечислил обязательные для дачной аптечки лекарства и предметы

15 июля 2026, 17:45

Врач Анищенко: в дачной аптечке обязательно должны быть перевязочные материалы

Фото: iStock/Kostikova

В дачной аптечке обязательно должны быть перевязочные материалы, которые могут пригодиться при ожогах, порезах, падениях и других бытовых происшествиях. Такой совет дал ассистент кафедры факультетской терапии им. А.И. Нестерова ИКМ Пироговского Университета Максим Анищенко.





В разговоре с RuNews24.ru он уточнил, что помимо пластыря, эластичного бинта, марлевых салфеток и антисептика в дачной аптечке стоит держать и кровоостанавливающий жгут, который поможет спасти жизнь, когда кровь бьет струей.





«Также в дачной аптечке желательно иметь жаропонижающие и обезболивающие препараты, антигистаминное средство, средства для обработки ожогов, сорбенты, препараты для восстановления водно-солевого баланса, термометр и тонометр», — добавил Анищенко.