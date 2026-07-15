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Врач перечислил обязательные для дачной аптечки лекарства и предметы

Врач Анищенко: в дачной аптечке обязательно должны быть перевязочные материалы
Фото: iStock/Kostikova

В дачной аптечке обязательно должны быть перевязочные материалы, которые могут пригодиться при ожогах, порезах, падениях и других бытовых происшествиях. Такой совет дал ассистент кафедры факультетской терапии им. А.И. Нестерова ИКМ Пироговского Университета Максим Анищенко.



В разговоре с RuNews24.ru он уточнил, что помимо пластыря, эластичного бинта, марлевых салфеток и антисептика в дачной аптечке стоит держать и кровоостанавливающий жгут, который поможет спасти жизнь, когда кровь бьет струей.

«Также в дачной аптечке желательно иметь жаропонижающие и обезболивающие препараты, антигистаминное средство, средства для обработки ожогов, сорбенты, препараты для восстановления водно-солевого баланса, термометр и тонометр», — добавил Анищенко.

При этом врач уточнил, что очень важно уметь правильно действовать в экстренной ситуации. Он посоветовал пройти базовый курс первой помощи, поскольку лекарственные средства могут оказаться бесполезными в отсутствии навыков остановки сильного кровотечения.

Аптечка предназначена для оказания первой помощи и стабилизации состояния до приезда врачей. В этой связи Анищенко призвал вызывать врачей при состоянии, вызывающем опасение, а не пытаться заменить специализированное лечение домашними средствами.

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Элина Позднякова

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