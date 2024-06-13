Врач Никонова раскрыла, какие лекарства должны быть в мобильной аптечке

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Врач-педиатр Екатерина Никонова перечислила то, без чего нельзя обойтись в летней мобильной аптечке.
Так, она отметила, что с собой, в частности в отпуск, надо держать средства от аллергии, обезболивающие, лекарства от отравления, антисептики, вату, бинты, капли, защитные кремы, ингаляторы, таблетки от укачивания и средства от простуд.
До этого первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение регулярно контролировать здоровье сотрудников из группы риска во время экстремальной жары на рабочем месте. Так, он выступил за то, чтобы работодатель стимулировал и поощрял сотрудников за заботу о себе и своём состоянии.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил регулярно контролировать здоровье сотрудников из группы риска во время экстремальной жары на рабочем месте, в частности в офисе.
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«Одно дело, когда вы дома, аптека рядом, всё можно купить в любой момент. Другое дело, если вы на отдыхе. Главное: если у вас и ваших близких есть какие-либо хронические заболевания, то базовый препарат, который применяется, должен быть дома с запасом и на постоянной основе. Этот же препарат обязательно берем с собой в отпуск», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Никонова.
До этого первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение регулярно контролировать здоровье сотрудников из группы риска во время экстремальной жары на рабочем месте. Так, он выступил за то, чтобы работодатель стимулировал и поощрял сотрудников за заботу о себе и своём состоянии.
«Измерять давление два-три раза в день — это нужно. А то, чтобы специально кто-то ходил и измерял, с этим категорически не согласен. Здоровье каждого — это его достояние. И он должен сам за своим здоровьем следить», — пояснил в беседе с RT Тумусов.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил регулярно контролировать здоровье сотрудников из группы риска во время экстремальной жары на рабочем месте, в частности в офисе.
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Мелисса Тимофеева