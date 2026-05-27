«Отпуск с ребенком»: Педиатр перечислил лекарства, которые обязательно должны быть в аптечке
Врач Зайниддинова: в аптечке в отпуске с ребенком должен быть гормональный крем
Сборы в отпуск с ребёнком даже опытные родители сравнивают с подготовкой к космическому полету: нужно учесть всё, от смены климата до риска укуса неизвестной гусеницы. Особую тревогу вызывает аптечка — взять всё необходимое, но не превратить чемодан в передвижную клинику.
Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1» напомнила, что лечение за границей начинается не с таблетки, а с правильно оформленного полиса.
«Если вы куда-то выезжаете на отдых, обязательно озадачьтесь наличием страховки. Узнайте у компании: какое покрытие она предполагает, включена ли туда госпитализация или операции. Можно ли обращаться в клинику самостоятельно или только с помощью куратора? Все эти моменты нужно проговорить под запись диалога», — предупредила она.
По словам педиатра, все неприятности в путешествии делятся на несколько типов. Подготовить аптечку гораздо проще, если знать, к чему готовиться.
- Жар, боль и простуда: без жаропонижающих в дорогу лучше не выезжать;
- Кишечные сюрпризы: рвота, диарея и главная опасность — обезвоживание.
- Аллергия: новая еда, цветущие растения и особенно насекомые.
- Травмы: царапины, ссадины, мозоли от новой обуви — мелочи, которые портят настроение.
- Солнце и жара: ожоги и тепловой удар подстерегают даже у бассейна.
«Если есть хронические заболевания, берём с собой рецепты и сами препараты с запасом. Рецепты нужны, потому что в разных странах разные правила провоза лекарств, и они подтвердят, что вы везёте их для личного применения», — отметила врач.
Что обязательно положить в аптечку — базовый комплект:
- Жаропонижающие и обезболивающие: ибупрофен и парацетамол (в сиропах или свечах — по возрасту);
- От обезвоживания: регидратационные пакетики (порошки, которые растворяются в воде). Это жизненно важно при диарее и рвоте у детей;
- Антигистаминные: капли внутрь и крем/эмульсия от зуда на кожу.
- Антисептик: лучше без спирта (например, хлоргексидин). Безопаснее для ребёнка и спокойнее на досмотре;
- Электронный термометр: ртутный градусник лучше оставить дома.
«Когда мы собираем аптечку, всегда просим положить местные стероидные препараты — гормональные кремы. Бояться их не нужно. Они быстро снимают острые кожные проявления. Если есть связь со своим доктором или страховой, можно минимизировать риски до визита в клинику», — добавила Зайниддинова.