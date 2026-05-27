«Отпуск с ребенком»: Педиатр перечислил лекарства, которые обязательно должны быть в аптечке

27 мая 2026, 16:51

Врач Зайниддинова: в аптечке в отпуске с ребенком должен быть гормональный крем

Сборы в отпуск с ребёнком даже опытные родители сравнивают с подготовкой к космическому полету: нужно учесть всё, от смены климата до риска укуса неизвестной гусеницы. Особую тревогу вызывает аптечка — взять всё необходимое, но не превратить чемодан в передвижную клинику.





Врач-педиатр, кандидат медицинских наук, неонатолог, вакцинолог Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1» напомнила, что лечение за границей начинается не с таблетки, а с правильно оформленного полиса.





«Если вы куда-то выезжаете на отдых, обязательно озадачьтесь наличием страховки. Узнайте у компании: какое покрытие она предполагает, включена ли туда госпитализация или операции. Можно ли обращаться в клинику самостоятельно или только с помощью куратора? Все эти моменты нужно проговорить под запись диалога», — предупредила она.

Жар, боль и простуда: без жаропонижающих в дорогу лучше не выезжать;

Кишечные сюрпризы: рвота, диарея и главная опасность — обезвоживание.

Аллергия: новая еда, цветущие растения и особенно насекомые.

Травмы: царапины, ссадины, мозоли от новой обуви — мелочи, которые портят настроение.

Солнце и жара: ожоги и тепловой удар подстерегают даже у бассейна.

«Если есть хронические заболевания, берём с собой рецепты и сами препараты с запасом. Рецепты нужны, потому что в разных странах разные правила провоза лекарств, и они подтвердят, что вы везёте их для личного применения», — отметила врач.

Что обязательно положить в аптечку — базовый комплект:

Жаропонижающие и обезболивающие: ибупрофен и парацетамол (в сиропах или свечах — по возрасту);

ибупрофен и парацетамол (в сиропах или свечах — по возрасту); От обезвоживания: регидратационные пакетики (порошки, которые растворяются в воде). Это жизненно важно при диарее и рвоте у детей;

регидратационные пакетики (порошки, которые растворяются в воде). Это жизненно важно при диарее и рвоте у детей; Антигистаминные: капли внутрь и крем/эмульсия от зуда на кожу.

капли внутрь и крем/эмульсия от зуда на кожу. Антисептик: лучше без спирта (например, хлоргексидин). Безопаснее для ребёнка и спокойнее на досмотре;

лучше без спирта (например, хлоргексидин). Безопаснее для ребёнка и спокойнее на досмотре; Электронный термометр: ртутный градусник лучше оставить дома.

«Когда мы собираем аптечку, всегда просим положить местные стероидные препараты — гормональные кремы. Бояться их не нужно. Они быстро снимают острые кожные проявления. Если есть связь со своим доктором или страховой, можно минимизировать риски до визита в клинику», — добавила Зайниддинова.