Врач перечислила симптомы скарлатины

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Основными симптомами скарлатины являются похожие на ОРВИ симптомы в виде высокой температуры, болей в горле, кашля, а также появляются ярко-красные высыпания сыпи на коже и ярко-красный цвет языка. Об этом сообщила эксперт лаборатории «Гемотест» врач Ольга Уланкина. По ее словам, инкубационный период инфекции составляет 2-7 дней.
«Скарлатина — очень заразная инфекция, поэтому при подозрении на нее важно изолировать заболевшего человека и немедленно начать лечение. Пациент перестает быть заразным через сутки после начала антибактериальной терапии», — подчеркнула врач в беседе с RT.В свою очередь диетолог Полина Журавлева поделилась советами, как правильно выходить из поста. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт призвала не набирать сразу большое количество калорий, а увеличивать разнообразие в рационе постепенно.
«Это могут быть нежирные супы, овощи на пару, нежирное мясо или рыба. Переход от овощей и фруктов к белкам должен происходить плавно, чтобы не перегрузить желудок и кишечник. Не нужно в первый же день есть шашлык или свиную рульку, это может очень плохо закончиться», — рассказала диетолог.Читайте также:
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