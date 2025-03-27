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Врач рассказала, какие бывают эпилептические приступы

Врач Сивкова: приступы эпилепсии бывают с утратой сознания и без нее
Фото: iStock/SewcreamStudio

Фото: iStock/SewcreamStudio

Эпилептические приступы разделяются на сознательные и бессознательные, судорожные возникают сразу с утратой сознания и пациент узнает о случившемся постфактум. Об этом рассказала эпилептолог Детской городской больницы №8 Казани Светлана Сивкова в беседе с «Татар-информом».
«Если пациент находится в сознании, то у него возникают особые ощущения. Они называются аурой. Она зависит от места, откуда инициализируется приступ. Если он исходит из обонятельной зоны, то пациент почувствует неприятный запах. Если очаг находится в затылочной зоне, могут быть зрительные галлюцинации. Возникают необъяснимые навязчивые мысли, позывы к рвоте», — пояснила специалист.
Врачи призывают посещать прием эпилептолога со свидетелями приступа или с видеозаписью случившегося, чтобы можно было делать выводы о расположении очага болезни.
«Как правило, приступ длится 1-3 минуты и заканчивается самостоятельно. Однако нет гарантий, что за коротким приступом не последует затяжной. Если даже приступ закончился, бригада скорой помощи осмотрит на наличие травм, нужна ли госпитализация для обследования. Если состояние пациента в норме, то его оставят на дому», — добавила она.
Отмечается, что свидетели приступа должны помочь человеку: поддержать его, уложить на ровную поверхность, подложить под голову мягкий предмет и развязать галстуки или шарфы при их наличии. Вопреки бытующему мнению, нельзя вставлять пациенту между зубами ложки и пальцы, чтобы не нанести травму.

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Психолог назвала основные признаки бредкрамбинга
Психолог Голубева перечислила основные признаки отношений с бредкрамбингом
27 марта 2025, 20:31

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бредкрамбинг — это эмоциональное манипулирование, когда из один партнеров уделяет лишь «крошки» внимания, чтобы поддержать иллюзию отношений, но не допуская их переход на более серьезный уровень. Об этом заявила психолог Майя Голубева в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, поведение человека, который занимается бредкрамбингом лучше всего характеризует термин «хлебные крошки», так как он словно ведьма рассыпает крохи внимания, заманивая жертву в сети манипуляции.

Психолог также перечислила основные признаки подобных отношений.
«Например, это спонтанные сообщения, редкие звонки, которые не перерастают в полноценное общение. Общение ограничивается лайками, комментариями в социальных сетях и короткими сообщениями. Переписка обрывается на полуслове, обещания перезвонить не выполняются. Такое отношение между мужчиной и женщиной предполагает избегание разговоров о будущем, человек не дает четкого ответа о своих намерениях и о статусе отношений», — пояснила психолог.
Голубева подчеркнула, что при бредкрамбинге манипулятор чередует интерес к человеку с холодом и отстраненностью. Причиной такого поведения она назвала неуверенность в себе, которая компенсируется через данную манипуляцию.

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Психолог рассказала, как защититься от сталкинга
Психолог Темирханова: для защиты от сталкинга нужно узнать все о преследователе
27 марта 2025, 20:20

Фото: iStock/Farion_O

Для защиты от постоянного преследования и наблюдения, иначе говоря сталкинга, нужно собрать всю возможную информацию о преследователе — хранить все переписки с ним, снимать слежку на видео и фиксировать угрозы, чтобы после можно было обратиться в полицию. Об этом рассказала психолог Ольга Темирханова. По ее словам, нужно иметь как можно больше доказательств, так как в России нет закона, запрещающего сталкинг.
«Ваше намерение объяснить что-то сталкеру может быть воспринято им как награда и знак к дальнейшим более настойчивым действиям. Все, чего добивается сталкер, — это любого контакта с вами. Не предоставляйте ему такого удовольствия», — пояснила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
В свою очередь психолог Илья Шабшин обратил внимание на другую проблему — одиночество. В разговоре с «Москвой 24» специалист указал, что есть люди, которым такое состояние не приносит никакого дискомфорта и им не стоит переживать по этому поводу. По его мнению, такие люди, как правило, извлекают пользу из своего одиночества — строят карьеру и развиваются.
«Но если человеку одному плохо, он не испытывает удовлетворенности от жизни, критикует себя за отсутствие партнера или общества, тогда одиночество становится проблемой», — отметил психолог.
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#психолог
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#здоровье
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Невролог рассказала, из-за чего может развиться эпилепсия
Невролог Проваторова: эпилепсия может появиться из-за мутации
27 марта 2025, 18:38

Фото: iStock/AndreyPopov

Эпилепсия — это заболевание, протекающее в различных формах, для каждой из которых характерны свои симптомы, особенности и прогноз. Ряд форм болезни имеет исключительно благоприятный прогноз, в то время как некоторые, напротив, неблагоприятный.
Гла​​​​вный внештатный детский эпилептолог Московской области, врач-невролог, эпилептолог, кандидат медицинских наук Мария Проваторова в беседе с «Радио 1» заявила, что эпилепсия — это разнообразная группа заболеваний со способностью мозга генерировать повторные судорожно-эпилептические приступы.

«Суть эпилептического приступа — чрезмерные усиленные электрические разряды в мозге. Судороги, пена изо рта, потеря сознания — это только один из вариантов эпилептических приступов. На самом деле, они гораздо разнообразнее, все зависит от того, насколько захвачен мозг этими патологическими разрядами», — объяснила эксперт.

По ее словам, приступы могут протекать на половине лица, они могут быть в виде короткого замирания, морганий и так далее.

«Для этого заболевания характерна генетическая предрасположенность, причём это может не быть указание на наследственность, а просто личная мутация приводит к этому недугу. Также это может спровоцировать повреждение мозга в результате самых разных событий — черепно-мозговой травмы, инсульта, тяжелой инфекции», — рассказала невролог.

Она добавила, что эпилептический приступ, несмотря на краткосрочность, имеет жизнеугрожающее состояние.

«Может произойти отёк мозга, и это действительно опасно, также может быть оказана неправильная помощь», — уточнила Проваторова.

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Врач объяснила, почему мы так любим жирную еду
Врач Хайкина: любовь к жирной пище обусловлена эволюцией и выбросом дофамина
26 марта 2025, 12:19

Фото: iStock/happy_lark

Любовь людей к жирной пище обусловлена большими выбросами дофамина при ее употреблении, которые, в свою очередь, продиктованы эволюционными процессами. Об этом заявила врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина. По ее словам, суровые условия жизни далеких предков вынуждали их отдавать предпочтение сытной и калорийной пище.
«Кроме сильной дофаминовой стимуляции, жиры — мощные усилители вкуса. Жир усиливает вкусовые ощущения, стимулируя рецепторы на языке и во рту. В результате мы получаем гораздо больше удовольствия от еды. Также не стоит забывать о культурном факторе. Традиционная славянская кухня исторически богата жирными блюдами — сметана, сало, сливочное масло», — пояснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время психолог Юлия Воробьева обратила внимание, что переедание и появление лишнего веса у человека может быть связано с непринятием себя и серьезным стрессом. В разговоре с «Известиями» специалист указала, что проблемы избыточной массы тела кроются в метапозиции «ребенок». По ее словам, лишний вес набирается из-за желания казаться больше и «иметь вес» в обществе.
«В случае непринятия себя набор лишнего веса — это попытка компенсировать психологический дискомфорт, повысить свою значимость и привлечь внимание за счет увеличения размеров. При этом человек может сравнивать себя с другими людьми, не понимать своих ценностей, зависеть от оценки других», — отмечает издание.
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Врач объяснила, что такое «температурный хвост»
Врач Филева: температурный хвост часто встречается после вирусных инфекций
26 марта 2025, 12:07

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

После вирусных инфекций у пациентов часто встречается так называемый температурный хвост — слегка повышенная температура на уровне 37-37,5 градусов, сохраняющаяся в течение одной-трех недель. Об этом рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева. По ее словам, такая реакция организма может быть вызвана остаточным воспалением или работой иммунной системы.
«Если незначительное повышение температуры тела сохраняется более трех недель, периодически повышается более 38 °C или сопровождается другими симптомами — слабостью, потерей веса, одышкой, это может указывать на осложнения (например, бактериальную инфекцию или воспаление сердечной мышцы). Оставлять без внимания такое состояние нельзя, оно требует диагностики и лечения», — предупредила специалист в беседе с RT.
В свою очередь невролог Жан Шоломицкий обратил внимание на растущую популярность БАДов, которые все чаще используют для восстановления суставов и связок. В разговоре с Общественной Службой Новостей врач раскритиковал тех, кто продвигает биологически активные добавки как лекарства. По его словам, прием БАДов должен быть вспомогательным, так как они являются простыми наборами аминокислот и белков, а основное восстановление возможно только при тренировках.
«Восстановление возможно только на тренировках, которые помогают правильному формированию коллагена. Но, с другой стороны, если у тела не будет достаточного количество белка, ему просто неоткуда будет брать строительный материал. В этом смысле и БАДы могут пригодиться. Но говорить о том, чтобы просто принимать добавки и ждать, когда все восстановится — смысла нет», — пояснил эксперт.
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