Врач рассказала, какие бывают эпилептические приступы

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Эпилептические приступы разделяются на сознательные и бессознательные, судорожные возникают сразу с утратой сознания и пациент узнает о случившемся постфактум. Об этом рассказала эпилептолог Детской городской больницы №8 Казани Светлана Сивкова в беседе с «Татар-информом».
«Если пациент находится в сознании, то у него возникают особые ощущения. Они называются аурой. Она зависит от места, откуда инициализируется приступ. Если он исходит из обонятельной зоны, то пациент почувствует неприятный запах. Если очаг находится в затылочной зоне, могут быть зрительные галлюцинации. Возникают необъяснимые навязчивые мысли, позывы к рвоте», — пояснила специалист.Врачи призывают посещать прием эпилептолога со свидетелями приступа или с видеозаписью случившегося, чтобы можно было делать выводы о расположении очага болезни.
«Как правило, приступ длится 1-3 минуты и заканчивается самостоятельно. Однако нет гарантий, что за коротким приступом не последует затяжной. Если даже приступ закончился, бригада скорой помощи осмотрит на наличие травм, нужна ли госпитализация для обследования. Если состояние пациента в норме, то его оставят на дому», — добавила она.Отмечается, что свидетели приступа должны помочь человеку: поддержать его, уложить на ровную поверхность, подложить под голову мягкий предмет и развязать галстуки или шарфы при их наличии. Вопреки бытующему мнению, нельзя вставлять пациенту между зубами ложки и пальцы, чтобы не нанести травму.
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