Врач Петрова назвала способы избежать переедания в новогодние праздники

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Эндокринолог Ирина Петрова в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что в праздничную ночь есть высокий риск нарушить привычный режим питания из-за переедания в Новый год. Чтобы этого избежать, необходимо воспользоваться некоторыми способами.
Эндокринолог сообщила, что праздничная атмосфера отлично снижает аппетит, так как гормоны счастья в целом положительно влияют на организм. Петрова посоветовала разнообразить досуг в праздничные дни, чтобы получать яркие впечатления без привязки к еде.
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