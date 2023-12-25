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Врач Петрова назвала способы избежать переедания в новогодние праздники

Эндокринолог Петрова: яркие эмоции помогут избежать переедания в Новый год
25 декабря 2023, 20:42
Фото: iStock/Doucefleur

Фото: iStock/Doucefleur

Эндокринолог Ирина Петрова в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что в праздничную ночь есть высокий риск нарушить привычный режим питания из-за переедания в Новый год. Чтобы этого избежать, необходимо воспользоваться некоторыми способами.

Один из способов избежать переедания заключается в привычном графике питания 31 декабря, что поспособствует правильному насыщению организма и отсутствию чувства голода. Петрова также порекомендовала употреблять качественную белковую пищу и овощи, а также держать водный баланс в норме.

Эндокринолог сообщила, что праздничная атмосфера отлично снижает аппетит, так как гормоны счастья в целом положительно влияют на организм. Петрова посоветовала разнообразить досуг в праздничные дни, чтобы получать яркие впечатления без привязки к еде.

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#здоровье
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Диетолог Журавлева: Качественные пельмени способствуют похудению
25 декабря 2023, 20:47

Фото: istockphoto.com/tbralnina

Диетолог Полина Журавлева заявила, что качественные пельмени способствуют ускоренному метаболизму и даже похудению благодаря содержащимся в них ферментам и минералам.
«Если тесто и мясо высокого качества, то там немало полезных веществ: волокон, минералов и ферментов, которые помогают скинуть лишние килограммы. Хорошие пельмени помогут улучшить и естественный метаболизм», – пояснила в беседе с Общественной Службы Новостей Журавлева.

Она добавила, что самыми качественными пельменями являются те, что слеплены самостоятельно, а «современные магазинные пельмени – это всегда киндер-сюрприз», поскольку их подлинный состав остаётся неизвестным.

Однако, если всё-таки и брать полуфабрикат, то необходимо изучить состав. Так, по словам специалиста, в составе хороших пельменей должно быть нежирное мясо. Также в них не должно содержаться много специй, соли или глутамата натрия.

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Врач Алексеева заявила об опасности офисного воздуха
25 декабря 2023, 19:09

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Врач общей практики Лариса Алексеева заявила, что офисный воздух зимой опасен недостатком кислорода из-за повышенной сухости.
Она отметила, что у многих при повышенной сухости воздуха возникают недомогания.

«Те, кто работают в больших офисных локациях, где жарко, сухой воздух и редко проветривается помещение, скорее всего, замечали, насколько они часто болеют. Не обязательно простудными заболеваниями. Речь идёт и о головной боли, которая возникает на фоне дефицита кислорода. А его недостаток взывает сонливость, снижение работоспособности и апатию», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Алексеева.

Специалист рекомендовала чаще проветривать помещение, а также использовать увлажнители воздуха.

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#воздух
#офис
#здоровье
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Врач Пигарева заявила об опасности вдыхания паров незамерзайки
25 декабря 2023, 17:56

Фото: istockphoto.com/Lubo Ivanko

Замглавврача клиники Валентина Пигарева заявила, что вдыхание паров незамерзайки может быть чревато аллергическими реакциями, и даже отёком Квинке.
«Зимние стеклоомывающие жидкости производят из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, то есть поверхностно-активных веществ, ароматизаторов и красителей. Если пары попадают в салон автомобиля, то риск возникновения аллергической реакции есть у людей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, а также у маленьких детей, у которых наблюдались аллергические реакции в прошлом», — добавила в беседе с Газета.ру Пигарева.

Среди симптомов такой аллергии специалист назвала бронхоспазм, одышку, сильный кашель, свистящее дыхание.

Пигарева сообщила, что в качестве первой помощи надышавшегося человека необходимо вывести из помещения на свежий воздух, а при ухудшении состояния вызвать скорую помощь.

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#воздух
#здоровье
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Строящемуся в Красногорске детскому клиническому центру присвоили имя Рошаля
25 декабря 2023, 17:12

Фото: пресс-служб Минтерполитики МО

Детский клинический центр, который сейчас строится в Красногорске, будет носить имя президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, почётного гражданина Подмосковья Леонида Рошаля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Министерство подготовило соответствующее постановление, подписанное губернатором Андреем Воробьёвым.

Камень в основание больницы в 2021 году заложили губернатор Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова и сам Леонид Рошаль.

Больница станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье. Планируется, что строительство медучреждения завершится весной 2024 года. Ежегодно по ОМС там смогут получать помощь более 15 тыс детей из Московской области и других регионов. Приём в госпитале будут вести специалисты по 28 профилям.

В больнице создадут свыше 400 коек. В здании будут расположены консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений и 13 операционных. Предусмотрена вертолетная площадка для экстренных случаев.

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#московская область
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Врач Нилова назвала возраст, когда нужно планово посещать кардиолога
Врач Нилова: Планово посещать кардиолога следует после 40 лет
25 декабря 2023, 16:17

Фото: istockphoto.com/megaflopp

Врач-кардиолог, эксперт ультразвуковой диагностики клиники Тверского ГМУ Оксана Нилова рекомендовала людям старше 40 лет посещать кардиолога для проверки здоровья.
«Подлежат плановым осмотрам, если мы говорим про мужчин, пациенты старше 40 лет. Если мы говорим про женщин, то в том числе и 40 , и также пациентки с ранней менопаузой – они больше всего рискуют», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Нилова.

Кроме этого, регулярные осмотры у врачей необходимы людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Также врач-кардиолог Оксана Нилова перечисляла признаки, которые могут указывать на сердечную недостаточность. К ним она отнесла и отёки лодыжек.

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Телеведущая Екатерина Андреева поделилась секретами моложавой внешности
25 декабря 2023, 13:07

Фото: istock / Valeriia Mitriakova

Российская телеведущая Екатерина Андреева в социальных сетях поделилась своими секретами моложавой внешности. Об этом пишет «Лента.ру».

57-летняя телеведущая поделилась, что иногда меняет средства по уходу за кожей. Андреева заявила, что зимой всегда меняет бренд уходовой косметики, чтобы не привыкать в одному продукту. Ведущая использует одно средство в течение 4-5 месяцев.

Она также отметила, что важно качественно и крепко спать. Андреева призывала спать в абсолютно темной комнате с температурой 20 градусов. Также Екатерина посетовала больше пить воды и заниматься спортом.

«Много и быстро ходите», — заявила она.

Ранее хирург Иван Володченков рассказал, какие операции сделала блогер Ивлеева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#здоровье
#красота
#уход
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Лобненские травматологи восстановили работоспособность руки 84-летней женщине
25 декабря 2023, 12:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Лобненской больницы впервые сделали сложную операцию на запястье пожилой женщине. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
В травматологическое отделение поступила 84-летняя пациентка с жалобами на боли в правой руке после перелома запястья. Врачи диагностировали ей синдром карпального канала, который развивается из-за сдавливания срединного нерва в суставном канале на запястье. Это вызывает снижение чувствительности, чувство покалывания и неспособность удерживать предметы. Если не начать своевременное лечение, человек может утратить работоспособность руки. Женщина решилась на операцию с рассечением связки запястного канала.
«Впервые в Лобне мы провели малоинвазивную операцию пациентке в таком почтенном возрасте с разрезами для мини-доступа. Карпальную связку рассекли с помощью двух проколов и специального инструмента – карпального крючка. Так мы освободили загруженный нерв. Операция прошла под контролем УЗИ, под местным наркозом, без разрезов и крупных шрамов», – рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Дмитрий Белов.
Сейчас пациентка уже выписана из стационара. Швы после операции зажили, боль прошла. Появилась чувствительность в пальцах руки, и женщина начала готовиться к встрече Нового года.

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#московская область
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Московская областная детская больница в Красногорске готова на 80%
25 декабря 2023, 11:25

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

Завершается устройство фасада здания Московской областной детской больницы в Красногорске. об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Готовность здания областной детской больницы в Красногорске составляет более 80 процентов. На объекте задействовано более 1400 рабочих и 22 единицы спецтехники. В настоящий момент завершаются работы по устройству фасадных конструкций и кровельные работы. Специалисты занимаются устройством внутренних и наружных инженерных сетей, монтируют стеновые панели и потолочные конструкции, проводят отделку помещений, установку дверей, монтаж лифтового оборудования и благоустройство прилегающей территории», - подедлился министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Стоит отметить, что больница вмещаем в себя 420 коек, а центр сможет принимать одновременно 300 человек в смену. В ней также расположены 17 стационарных отделений и 13 операционных.

Завершить все работы планируется в марте 2024 года.

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#красногорск
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Диетолог Пичугина рассказала, как правильно сервировать стол к новогодним праздникам
25 декабря 2023, 10:27

Фото: istockphoto / gpointstudio

главный внештатный диетолог Минздрава МО Инна Пичугина поделилась, как правильно сервировать новогодний стол, чтобы не испортить себе праздник и не попасть в больницу. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Диетолог отметила, что во время праздничных застолий очень важно соблюдать правила правильно питания, чтобы избежать обострений и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«<…> Очень важно не забывать про принципы правильного питания даже в такой праздничный день. Во-первых, нужно придерживаться правила «золотой тарелки»: для женщины подойдет красивая тарелка диаметром 21 см, а для мужчины - 24 см. Ее стоит визуально поделить на четыре части, заполняя 25% углеводами - гарнирами - это может быть рис, картофель, чечевица, нут, зерновой хлеб, 25% белками - лучше выбрать нежирную птицу или рыбу, яйца, морепродукты», - подчеркнула специалист.

Также она добавила, что оставшуюся часть тарелки лучше всего заполнить свежими овощами, фруктами и полезными сладостями, такими как натуральный мармелад и желе.

Стоит отметить, что по словам ​диетолога, чтобы ​облегчить работу желудочно-кишечного тракта стоит больше двигаться и танцевать.

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