Врач пояснил, как здоровье ног зависит от профессии
За свою жизнь человек проводит на работе около 90 тысяч часов, и все это время его стопы подвергаются серьезным испытаниям в зависимости от профессии. Об этом рассказал врач-ортопед Михаил Игнатов.
Эксперт опроверг распространенное мнение, что проблемы «сидячей» работы можно компенсировать сном или фитнесом после трудового дня, пишет «Газета.Ru». По словам специалиста, длительные однообразные нагрузки организм воспринимает как стресс независимо от уровня активности в течение дня. Достичь баланса между движением и отдыхом можно только за счет постоянной смены позы, чередования видов нагрузки и регулярной растяжки дома.
Особое внимание ортопед обратил на малоподвижный образ жизни, который, вопреки стереотипам, не спасает от проблем с ногами. Снижение работоспособности мышц, участвующих в функционировании стоп, негативно сказывается и на состоянии вен нижних конечностей. Врач рекомендовал офисным сотрудникам делать короткие прогулки по кабинету или выполнять серии приседаний у рабочего стола. Также он подчеркнул актуальность компрессионных изделий даже для тех, кто проводит день в кресле.
Медицинские работники — врачи и медсестры — также входят в группу риска. Десятки тысяч шагов в сутки в сочетании с неправильной обувью, включая популярные кроксы, нередко приводят к патологиям стоп. Игнатов настаивает на использовании качественной обуви и ортопедических стелек, которые равномерно распределяют нагрузку и снижают риск плоскостопия. Он предупредил, что проблемы со стопами и хроническая неправильная нагрузка могут отразиться на осанке, привести к искривлению позвоночника и сдавливанию сосудов, питающих головной мозг, что становится причиной постоянных головных болей.
Строителям, по словам ортопеда, приходится испытывать настоящие испытания из-за грубой защитной обуви из плотной кожи со стальным носком, особенно при длительной работе с вибрирующими инструментами. В этом случае специалист рекомендует ортопедические стельки и регулярную смену обуви для снижения рисков для стоп и опорно-двигательного аппарата.
Учителя также страдают от узкой обуви и недостаточной поддержки свода стопы. Для всех перечисленных профессий врач советует устраивать мини-перерывы на разминку стоп, суставов и позвоночника — это улучшает кровообращение в ногах и помогает снять накопившееся напряжение.
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