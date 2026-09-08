Врач пояснил, как здоровье ног зависит от профессии

08 сентября 2026, 22:49

Врач-ортопед Игнатов: регулярная смена обуви уменьшит риск проблем со стопами

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

За свою жизнь человек проводит на работе около 90 тысяч часов, и все это время его стопы подвергаются серьезным испытаниям в зависимости от профессии. Об этом рассказал врач-ортопед Михаил Игнатов.