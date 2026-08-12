Ортопед дал советы по выбору сменной обуви для школьника
Ортопед Литвиненко: обувь для школьника должна иметь амортизирующую подошву
Обувь для школьника должна обладать свободным носком, перфорированным материалом и амортизирующей подошвой. Об этом рассказал врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко.
По его словам, в первую очередь при выборе сменной обуви для школьника важно обратить внимание на носок. Он должен быть в меру широким, чтобы пальцы не сжимались сверху и по бокам.
«Задник обуви должен быть достаточно жестким, фиксирующим пятку, чтобы нога не болталась при движении. Однако в то же время он не должен давить на ахиллово сухожилие и натирать кожу. Поэтому идеально, если в верхнем крае конструкции будет установлен мягкий валик», — добавил Литвиненко в разговоре с Москвой 24.
Эксперт напомнил, что школьники находятся в сменной обуви довольно длительное время, а в учебных заведениях часто бывает довольно тепло. В этой связи он порекомендовал выбирать варианты с перфорацией в верхней части, чтобы была вентиляция.
Самым важным фактором ортопед назвал наличие амортизирующей подошвы. Она должна быть гибкой и мягкой, а толщина должна быть не менее полутора-двух сантиметров. Это позволит компенсировать ударную нагрузку при ходьбе и беге. В противном случае могут начать развиваться заболевания опорно-двигательного аппарата, в том числе плоскостопие, заключил Литвиненко.