Ортопед назвала провоцирующие боль в копчике факторы

02 сентября 2026, 07:13

Ортопед Завадская: Боль в копчике может быть спровоцирована падением

Фото: iStock/microgen

Боль в копчике только кажется безобидным или временным явлением. Об этом сообщила травматолог-ортопед первой профессиональной ортопедической сети ОРТЕКА Антонина Завадская, передает «Лента.ру».