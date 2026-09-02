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Ортопед назвала провоцирующие боль в копчике факторы

Ортопед Завадская: Боль в копчике может быть спровоцирована падением
Фото: iStock/microgen

Боль в копчике только кажется безобидным или временным явлением. Об этом сообщила травматолог-ортопед первой профессиональной ортопедической сети ОРТЕКА Антонина Завадская, передает «Лента.ру».



Эксперт назвала падение наиболее частой причиной боли в копчике. Травма могла быть получена давно, но ее последствия способны напоминать о себе даже спустя долгие годы. По словам специалиста, существуют и другие, более повседневные факторы, такие как длительное сидение в одной позе, с которыми часто сталкиваются водители и офисные работники.

Иногда боль в копчике может быть вызвана изменениями в мышцах и связках таза, особенно у женщин во время беременности. В этот период происходит смещение центра тяжести, а также естественное «размягчение» связок под воздействием гормонов. Завадская также упомянула более сложные причины боли, такие как кисты или воспаления.

Врач добавила: если появляются дополнительные симптомы, такие как высокая температура, выраженный отек или онемение в области копчика, а также нарушения в работе мочевого пузыря или кишечника, это может быть признаком опасности. В таких случаях она рекомендовала незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Екатерина Коршунова

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