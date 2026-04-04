Врач предупредил об опасности шпината
Щавелевая кислота в составе шпината может усугубить уже имеющиеся заболевания почек, а растительные белки – стать причиной аллергии. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.
Специалист подчеркнул, что щавелевая кислота в организме может связываться с кальцием, образуя нерастворимые кристаллы оксалата кальция, которые являются основой большинства почечных камней. Для людей с мочекаменной болезнью, гипероксалурией (повышенным содержанием солей щавелевой кислоты в моче) и другими почечными заболеваниями медик рекомендует ограничить потребление шпината или подвергать его термической обработке. Варка снижает содержание щавелевой кислоты на 30-87%.
Также Белоусов предупредил о возможном риске аллергической реакции на шпинат. Хотя аллергия на этот продукт встречается редко, она чаще возникает у людей с повышенной чувствительностью к растительным белкам. В таких случаях употребление шпината может вызвать кожный зуд, отеки и тошноту.
Тем не менее, врач отметил, что для большинства людей шпинат остается полезным. Он является одним из лучших источников лютеина и зеаксантина — каротиноидов, которые концентрируются в сетчатке глаза и защищают её от ультрафиолетового излучения.
