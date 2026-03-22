Терапевт рассказала о проверенных способах снизить уровень холестерина без лекарств
Терапевт «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик рассказала, какие шаги помогут снизить уровень холестерина без лекарств. Об этом она сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Врач подчеркнула, что диета оказывает наиболее значительное влияние на уровень холестерина. По ее мнению, для достижения нормальных показателей необходимо сократить потребление насыщенных жиров. Это подразумевает замену жирных мясных продуктов, колбас, выпечки и фастфуда на рыбу, орехи, растительные масла в умеренных количествах и бобовые.
Чистик также отметила важность употребления достаточного количества растворимой клетчатки. Пищевые волокна, содержащиеся в овсянке, овощах и фруктах, снижают всасывание холестерина в кишечнике, что способствует нормализации его уровня.
Отказ от курения терапевт назвала еще одним важным шагом в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Курение ухудшает состояние сосудов и ускоряет развитие атеросклероза, даже если анализы показывают относительно хорошие результаты.
Кроме того, Чистик рекомендовала регулярные физические нагрузки, такие как быстрая ходьба и две короткие силовые тренировки в неделю. Также важно соблюдать гигиену сна и уменьшить потребление алкоголя, особенно в вечернее время, чтобы снизить уровень плохого холестерина в крови.
