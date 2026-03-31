Врач рассказала, кому нельзя есть яйца
Людям с пищевой аллергией на яичный белок, с заболеванием печени или с сахарным диабетом рекомендуется ограничить потребление яиц. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора Института профессионального образования, автор и руководитель программы «Нутрициология», доцент кафедры гигиены питания и токсикологии ИПО Сеченовского Университета Елена Елизарова.
При обострении заболеваний печени и желчного пузыря, когда желток может усугубить состояние из-за своего выраженного желчегонного эффекта, рекомендуется сократить потребление яиц, отметила Елизарова.
Она подчеркнула, что при уже установленном диагнозе повышенного уровня холестерина, особенно его вредной фракции (ЛПНП), а также при наличии атеросклеротических рисков или сахарного диабета, следует обсудить норму потребления этого продукта с врачом. В подобных ситуациях рекомендуется ограничиться одним-двумя яйцами в неделю или употреблять только белки, исключая желтки, заключила Елизарова.
