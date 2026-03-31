Врач рассказала, кому нельзя есть яйца

31 марта 2026, 08:29

РИА Новости: людям с аллергией на белок нельзя есть яйца

Фото: iStock/sergeyryzhov

Людям с пищевой аллергией на яичный белок, с заболеванием печени или с сахарным диабетом рекомендуется ограничить потребление яиц. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора Института профессионального образования, автор и руководитель программы «Нутрициология», доцент кафедры гигиены питания и токсикологии ИПО Сеченовского Университета Елена Елизарова.