Врач объяснила, почему нужно с осторожностью употреблять мандарины

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Эндокринолог Зухра Павлова в личном телеграм-канале предупредила, что мандарины повышают кислотность желудочного сока и стоит есть этот сезонный фрукт с осторожностью.
Она заявила, что мандарины содержат в себе много витамина А и С, что полезно для здоровья кожи, зубов и укрепления иммунитета. Кроме того, мандарины обладают жаропонижающим свойством. В нем также содержится антиоксидант гесперидин, который в состав препаратов для лечения отеков и даже варикоза. Оранжевые плоды также способны сдерживать выработку «плохого» холестерина за счет вещества синефрина в составе.
«Мякоть фрукта на 87 процентов состоит из воды, на 7 процентов — из сахара, остальное — кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. В умеренных количествах полезны не только сами дольки, включая белую пленку и сеточки, но и кожура», — рассказала Павлова.
Она посоветовала съедать в день не больше 5 плодов, причем не сразу. Она также посоветовала запивать фрукт водой.
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Алина Юрчак