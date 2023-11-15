Врач Просецкая рассказала, в каких случаях ребенку нужна помощь логопеда

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Если у ребенка отсутствует или отмечается задержка в появлении гуления, лепета, слов, фраз, ребенок не понимает обращенную речь – это повод обратиться к логопеду и пройти обследование речевого развития ребенка. Зачастую нарушения речевого развития проявляются в неправильном произношении звуков, нечеткости, проглатывании и пропусках отдельных звуков, перестановки слогов в словах. Так же могут отмечаться запинки в речи, нарушения темпа и ритма речи <…>», - отметила Светлана Просецкая.
Кроме этого, самостоятельно речь у ребенка не сможет появится. По словам врача большинство родителей привыкают к неправильному произношению ребенка, что приводит более тяжелым проблемам с речью.
«<…>После того, как звук поставлен, необходимо его автоматизировать, т.е. закрепить произношение поставленного звука в слогах, словах, предложениях, самостоятельной речи. И на это также требуется время», - подчеркнула логопед.
Также продолжительность лечения зависит и от вида нарушение звукопроизношения у детей. В зависимости от того, сколько звуков нарушено и индивидуальных особенностей пациента, процесс исправления речи занимает от нескольких недель до нескольких лет.
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