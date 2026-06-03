На большом Фестивале мороженого в Серпухове раздали 3000 порций лакомства
На площадках городов Серпухов, Протвино и Пущино прошёл большой фестиваль мороженого. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
Сладкий фуршет открыли в парке имени Олега Степанова, продолжили в «Питомнике», а к вечеру праздник переместился в протвинский Дом культуры «Протон» и ДК «Вертикаль» в Пущине.
Угощения раздавали глава муниципалитета Алексей Шимко, депутат Мособлдумы Андрей Голубев и депутат окружного Совета Фёдор Чудинов.
«3000 порций мороженого как символ начала лета порадовали детей на нескольких площадках», – сказал Шимко. В серпуховском «Питомнике» провели мастер-классы. Ребята учились забивать гвозди, крутить шуруповёрт, разбирать оружие и жонглировать. Они также освоили приёмы самообороны.Помимо этого, дети попробовали себя в таких профессиях, как строитель, артист цирка, военный. Гостям вручили многочисленные призы.