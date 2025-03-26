Иммунолог раскрыл, как выявить аллергию до начала цветения

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Многие люди годами лечат простуду по весне, не догадываясь, что на самом деле у них проявляется аллергическая реакция на цветение. Отличительные симптомы, которые помогут отличить инфекцию от аллергии — чихание, зуд в носу и покраснение глаз. Об этом заявил врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок, отметив, что самый эффективный способ определения источника аллергии — риноцитограмма.
«Однако если у вас нет возможности немедленно попасть на прием к врачу, можно сдать мазок из носа — риноцитограмму. Это недорогое исследование, с помощью которого можно определить характер воспаления в носу. Но нужно воздержаться от использования противоаллергенных препаратов и капель для носа», — поделился врач в беседе с «Вечерней Москвой».В свою очередь врач общей практики Татьяна Боброва сообщила о другой скрытой угрозе, которая может подкосить даже людей с сильным иммунитетом. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО, эксперт рассказала о туберкулезе, который может долгое время находиться в организме в спящем режиме, постепенно подтачивая иммунную систему. Для предотвращения болезни она порекомендовала регулярно проходить флюорографию и избегать контакта с потенциальными носителями.
«Если человек с сильным иммунитетом заразился туберкулезом, микобактерии могут долгое время оставаться в организме в латентном состоянии — они как бы «спят», не вызывая никаких симптомов. По разным оценкам, от 25 до 30% людей во всем мире — латентные носители туберкулеза. В таком состоянии болезнь не передается другим людям», — пояснила врач.Читайте также:
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