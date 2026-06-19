Врач рассказала, кому действительно нужна одежда с SPF

19 июня 2026, 20:09

Врач Скорогудаева: одежда с SPF нужна при нахождении под солнцем более 10 часов

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

Носить одежду с SPF стоит только при нахождении под открытым солнцем 10 часов и более. Об этом сообщила врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.





По ее словам, такую одежду разработали для защиты кожи от лучей А-спектра тех людей, кто много времени проводят под солнцем, например яхтсменов. Эти лучи вызывают фотостарение, однако не приводят к солнечным ожогам и не грозят онкологией, в отличие от лучей В-спектра. Производители SPF-одежды утверждают, что она защищает от лучей обоих типов, однако и простые вещи ограждают от вредного излучения.





«Не зря же на теле остаются незагоревшие участки от лямок купальника: все потому, что им сложно проникнуть через ткань. При этом UVA-лучи она свободно пропускает», — отметила Скорогудаева в беседе с Москвой 24.