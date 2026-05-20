Дерматолог заявила о необходимости использования SPF-средств летом

20 мая 2026, 12:12

Дерматолог Русак: SPF-средства спасают не только от загара, но и от рака кожи

Фото: iStock/evgenyatamanenko

В летний сезон защита от ультрафиолета является не просто косметическим уходом и предотвращением загара, а важной мерой профилактики заболеваний кожи. Об этом рассказала врач-дерматолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Марина Русак.





Она пояснила, что солнце излучает ультрафиолетовые лучи, которые вызывают фотостарение, пигментацию и сухость. Они также повышают риск развития рака кожи. А SPF-средства препятствуют воздействию ультрафиолета.





«Использовать солнцезащитные средства особенно важно детям, людям со светлой кожей и тем, кто имеет большое количество родинок или семейную предрасположенность к онкологическим заболеваниям кожи», — отметила Русак в разговоре с Общественной Службой Новостей.

«Сегодня и завтра ждем, что будут установлены новые рекорды температуры. Бывшие рекорды и в среду, и в четверг менее +30 °C, а сейчас у нас температура прогнозируется в среду +29…+31 °C, в четверг — +28…+30 °C. То есть температура воздуха будет на 8—9 °C выше климатической нормы, и ночи будут довольно душными», — уточнила синоптик.