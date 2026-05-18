Терапевт Кондрахин посоветовал в жару пить теплую воду и использовать SPF-крем
В период жаркой погоды лучше всего пить теплую воду и не находиться долго на улице. Такой совет дал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По его словам, в жару стоит находиться в прохладном месте и меньше двигаться. В случае пребывания на улице эксперт порекомендовал пить чистую негазированную воду каждые пять минут маленькими глотками. Кроме того, стоит носить светлый головной убор и с отверстиями для проветривания и использовать солнцезащитные кремы с SPF.
«Защита держится в течение суток у одних средств, у других ее нужно повторять каждые 2–3 часа, поэтому стоит наносить средство согласно инструкции. Старение кожи начинается с загара, поэтому лучше закрывать от солнца все видимые кожные покровы», — сказал Кондрахин Москве 24.
При соблюдении этих условий жаркая погода даже полезна, поскольку усиливается метаболизм, открываются поры, подтапливаются проблемные зоны с кожным салом, и организм очищается, заключил врач.
Тем временем врач лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT предупредила, что не все напитки в жару приносят пользу, некоторые, наоборот, ускоряют обезвоживание.
«Крепкий кофе и алкоголь (включая пиво) обладают мочегонным эффектом. Сладкие газированные напитки и магазинные соки лишь на первое время дают ощущение утоления жажды, но в них очень много сахара, на растворение которого уходит вода из сосудов. Энергетики вдвойне опасны — они сочетают мочегонный эффект кофеина с обезвоживающим действием сахара», — уточнила эксперт.
Она посоветовала в жару для утоления жажды и профилактики обезвоживания пить чистую воду комнатной температуры. При физической активности хорошо подойдет соленая минеральная вода.