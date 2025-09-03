Врач рассказала, на какое заболевание может указывать пульсация в ушах
Врач Демьяновская: ритмичная пульсация в ушах указывает на проблемы с сосудами
Пульсирующий шум в ушах может указывать на нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Она пояснила, что шум или звон в ушах называется тиннитом или тиннитусом и является симптомом болезней лор-органов.
«Если шум ритмичный, напоминает биение сердца, шелест или бульканье в такт кровотоку, его называют пульсирующим тиннитусом. Он возникает из-за того, что слуховой аппарат улавливает движение крови по близлежащим сосудам. Появление такой пульсации может свидетельствовать о нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы», — предупредила Демьяновская в разговоре с «Известиями».
Кроме того, ритмичный шум может появляться из-за патологии локального кровотока или изменении внутричерепного давления.
Демьяновская посоветовала обратиться к врачу, даже если подобный шум проявляется изредка, чтобы пройти обследование для поиска причины и начать своевременное лечение. Особенно должны насторожить головная боль, особенно внезапная и интенсивная, глухота на это же ухо, остро возникшее сильное головокружение.
Тем временем врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Москве 24», что отёки у пожилых могут возникать при сердечной недостаточности и артрите.
«В пожилом возрасте такое состояние сигнализирует о разных заболеваниях, но чаще всего скопление жидкости в тканях происходит при сердечной недостаточности: орган не успевает качать кровь», — пояснила специалист.
Кроме того, причиной отёков могут быть проблемы с почками, заболевания вен нижних конечностей и проблемы с суставами.
Для того, чтобы справиться с отёками необходимо устранить первопричину, что сможет сделать только врач, заключила Чернышова.