Врач рассказала, на какое заболевание может указывать пульсация в ушах

03 сентября 2025, 20:35

Врач Демьяновская: ритмичная пульсация в ушах указывает на проблемы с сосудами

Фото: iStock/Yurii Yarema

Пульсирующий шум в ушах может указывать на нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.





Она пояснила, что шум или звон в ушах называется тиннитом или тиннитусом и является симптомом болезней лор-органов.





«Если шум ритмичный, напоминает биение сердца, шелест или бульканье в такт кровотоку, его называют пульсирующим тиннитусом. Он возникает из-за того, что слуховой аппарат улавливает движение крови по близлежащим сосудам. Появление такой пульсации может свидетельствовать о нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы», — предупредила Демьяновская в разговоре с «Известиями».

«В пожилом возрасте такое состояние сигнализирует о разных заболеваниях, но чаще всего скопление жидкости в тканях происходит при сердечной недостаточности: орган не успевает качать кровь», — пояснила специалист.